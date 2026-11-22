La estrella española del tenis Carlos Alcaraz, número tres del mundo y campeón este domingo por primera vez en el Masters ATP, aseguró tras su éxito en Turín que el año 2026 le ha servido de aprendizaje a pesar de una larga lesión.Un problema en la muñeca derecha le tuvo de baja desde mediados de abril hasta mediados de agosto, obligándole a renunciar a Roland Garros y Wimbledon.Desde su vuelta ha ganado cuatro torneos, ya que antes de este Masters se había llevados los ATP 500 de Tokio y Viena, y el Masters 1000 de París."Esta temporada ha sido una temporada impresionante, en la que he aprendido mucho. Una de las mejores temporadas que he hecho", afirmó en su conferencia de prensa posterior a la final del Masters ganada contra el número uno mundial alemán Alexander Zverev, por 6-2 y 7-6 (9/7)."A nivel personal he aprendido, he mejorado, he crecido. Lo que he aprendido a nivel personal es una lección que solo tienes en ciertas situaciones. Yo he podido aprender de ellas, sobre todo en la lesión", apuntó.En el inicio de año sí había podido levantar un trofeo del Grand Slam, en Australia.- Próxima parada: Bolonia -"Poder terminar con este trofeo en Turín es algo impresionante. Poniendo en valor todo lo de este año, creo que el sentimiento es todavía un poquito más especial", aseveró.Con 23 años, se convirtió además este domingo en el cuarto tenista de la historia en haber ganado los Grand Slam y el Masters ATP, una hazaña anteriormente solo lograda por Andre Agassi, Roger Federer y Novak Djokovic."Me hace mucha ilusión poder compartir eso con esas tres leyendas, a las cuales tengo un respeto inmenso. Pero queremos más. Hay muchas más cosas que quiero seguir haciendo. Quiero mejorar y hacerlo con la alegría y el disfrute que me aporta jugar al tenis", celebró.Le queda un último reto en este año 2026: en la nueva semana debe estar con España en la fase final de la Copa Davis, en Bolonia (Italia)."Voy a hacer lo que he venido haciendo después de cada partido, para estar lo mejor posible físicamente en Bolonia y dar lo mejor de mí. Quiero intentar ayudar al equipo. Va a ser una semana muy bonita y tengo muchas ganas", apuntó sobre los problemas que arrastra en los últimos días en los isquiotibiales de la pierna izquierda.