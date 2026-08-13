Handicap Vet Evolution, prueba estelar de hoy

Cuatro ejemplares norteamericanos y tres nacionales, serán los protagonistas principales de la competencia de mayor relieve de la cartilla vespertina nocturna de la fecha, el Handicap Vet Evolution.

En dicha prueba verán acción experimentados ejemplares que militan por estos tiempos en series que oscilan de la cuarta a la sexta, sobre tendido de mil 200 metros, con hora de partida fijada para las 7:15 p.m.

En la carrera, que rinde homenaje a la celebración del Congreso Vet Evolution Panamá 2026, se presagia una cerrada pugna por la victoria, dado lo selecto de la agrupación.

Aún, cuando no se descarta la posibilidad de triunfo de ninguno de los participantes, las gabelas asignadas colocan en la primera línea al velocista estadounidense Steel Curtain, cuyas riendas serán conducidas por Félix Salgado.

En ese orden de preferencias surgen el nativo Smart Eros, con su jinete habitual Yonis Lasso, Tomasito, montado por Jimmy Carrión y la yegua Silver Wood, con Luis A. Santos en el sillín.

Del resto First Front (Johan Garibaldo) bien puede cruzar la meta por delante, al haber competido con equinos estelaristas, en tanto que Tuto Babe (Ariosto Delgado) y Royal Smile (Jesús Barría) se presentan con opciones remotas a la victoria.

La jornada de hoy consta de un total de siete balanceadas carreras, dando inicio a las 4:45 p.m., cuyo principal atractivo para los apostadores será la jugada del Pick 6, cuyo acumulado alcanza la suma de $21,245.38.

En cuanto a los manos de sedas con las mejores oportunidades de repetir triunfos, destacan los aprendices Jean Martínez y José Valdés, mientras que entre los profesionales Said Sánchez y Yonis Lasso.