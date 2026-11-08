Hamilton elogia a Ferrari tras un fin de semana "complicado" en Brasil

Lewis Hamilton cerró este domingo un fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 al terminar noveno tras partir desde la vigésima posición, en una carrera marcada por la lluvia y la tensión en el seno de Ferrari.

El siete veces campeón del mundo de Fórmula 1 se despidió discretamente del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, después de una jornada complicada para su escudería, que vio a Mercedes coronarse monarca mundial de constructores.

La escudería alemana necesitaba apenas tres puntos más que Ferrari, segundo, para asegurarse el campeonato de constructores y logró el objetivo sin sobresaltos.

Hamilton cayó del tercer al cuarto lugar en la clasificación de pilotos, por detrás del campeón Kimi Antonelli (Mercedes), de Max Verstappen (Red Bull) y de George Russell (Mercedes).

Charles Leclerc, su compañero en Ferrari, ocupa ahora la quinta posición.

Antes de disputar su Gran Premio número 400 en la Fórmula 1, Hamilton aseguró que él y Leclerc habían superado la tensión surgida tras el incidente que protagonizaron en la primera vuelta de la carrera del GP de México, el pasado fin de semana.

"Fue un día y un fin de semana realmente difíciles para todo el equipo", dijo. "Han hecho un trabajo realmente excelente, especialmente todos los mecánicos al cambiar los motores y asegurarse de que el auto estuviera en las mejores condiciones posibles".

Hamilton sufrió problemas de motor el viernes y Ferrari tuvo que montar dos unidades nuevas el sábado, después de que otra fallara durante la última sesión de entrenamientos. La sanción correspondiente lo obligó a salir desde el vigésimo puesto.

"Tuve un gran inicio en la carrera, pero desafortunadamente el neumático trasero se hinchó y se sobrecalentó. Después de eso, con los neumáticos lisos, me sentía bastante bien."

"Fue muy complicado en estas condiciones y terminamos haciendo una parada adicional, así que tuve que recuperar mucho terreno".

El británico, de 41 años, explicó además que realizó un trompo completo al final de la carrera porque no advirtió cuán mojada se encontraba la pista en el primer sector del circuito.

"No me di cuenta de que llovía más en el primer sector, pasé por el carril de boxes, llegué a la curva uno y estaba mojada. Desafortunadamente, eso nos hizo perder un par de posiciones, pero, por lo demás, el equipo hizo un gran trabajo".