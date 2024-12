Hamilton celebra su "histórico" paso por Mercedes antes del "fin de una era"

El piloto británico Lewis Hamilton declaró este jueves sentirse orgulloso de su "histórico" paso por Mercedes durante 12 años mientras se prepara para disputar su última carrera con la escudería, en el Gran Premio de F1 de Abu Dabi, el último de la temporada, este fin de semana.

El piloto de 39 años, que se unirá a Ferrari el próximo curso, se despedirá de Mercedes en el circuito Yas Marina, trazado en el que se le escapó la octava corona mundial en el polémico Gran Premio de 2021.

"Así es. Mi última carrera con Mercedes AMG F1", escribió el británico en redes sociales. "Lo que hemos construido juntos a lo largo de los años es histórico. La gente dudó de mí cuando fiché en 2012 y aquí estamos ahora".

"Los récords que hemos batido, los campeonatos que hemos ganado, todo habla por si mismo. Esta no será la última vez que agradezca a Mercedes, pero prepararme para mi última carrera con este equipo me está afectando ahora", añadió.

"Realmente es el final de una era en mi vida, en mi carrera, para el equipo y la historia de la Fórmula 1. Estoy orgulloso de lo que hemos creado, orgulloso de cada persona que ha sido parte de esto conmigo", confesó.

Hamilton ganó 82 Grandes Premios, se hizo con 78 'pole positions' y ganó seis de sus siete campeonatos mundiales con Mercedes, luego de ganar el primero con McLaren en 2008.

Esta temporada se anunció que el británico fichará por Ferrari en 2025.

"La primera reunión con Toto (Wolff, patrón de Mercedes) al principio del año fue extraña. Al día siguiente me llevé a parte del equipo a hacer paint-ball y se acababan de enterar. ¡Ese día me llevé muchos disparos y moratones!", recordó ante periodistas sobre como acogió su equipo el cambio.

- 'Un año muy emocional' -

Su última temporada al volante de una 'Flecha Plateada' ha tenido varios altibajos, pese a las victorias en los Grandes Premios de Gran Bretaña y Bélgica.

Hamilton se ha visto superado por su compañero George Russell y se quejó por su falta de ritmo la pasada semana en Catar.

"Ha sido un año muy emocional y no siempre he controlado mis emociones de la mejor forma", añadió. "Algunos de vosotros habéis estado ahí conmigo viendo toda mi carrera".

"Habéis visto lo mejor y lo peor de mí y no me voy a disculpar. Soy un humano y no siempre hago las cosas bien", detalló.

Hamilton, que cumplirá 40 años en enero, se estrenará en 2025 con Ferrari luego de 355 Grandes Premios a lo largo de 18 temporadas con McLaren y Mercedes.

En su palmarés cuenta con siete títulos mundiales, 105 victorias, 104 'pole position', 202 podios y 67 vueltas rápidas, lo que le convierte en uno de los pilotos de F1 más grandes de la historia.