Hakimi, Salah y Osimhen encaran con sus selecciones los octavos de Copa de África

Las principales estrellas africanas, como Achraf Hakimi (Marruecos), Mohamed Salah (Egipto) y Victor Osimhen (Nigeria) estarán presentes en sus respectivas citas de octavos de final de la Copa de África, a partir del sábado.

El lateral del París Saint-Germain Hakimi fue elegido Jugador Africano del Año 2025 el pasado mes de noviembre, superando al faraón Salah, y al delantero del Galatasaray Osimhen.

Una vez disputados 36 partidos de la competición, los 16 que superaron la primera criba se enfrentarán en ocho partidos a lo largo de cuatro días en busca del pase a cuartos de final.

Hakimi liderará a Marruecos ante Tanzania; Salah capitaneará a Egipto ante Benín; y Nigeria, inspirada por Osimhen, se medirá con Mozambique.

Senegal - Sudán

Liderado por sus veteranos Édouard Mendy (33 años), Kalidou Koulibaly (34 años), Idrissa Gueye (36 años) y Sadio Mané (33 años), Senegal, otro de los favoritos al título, cumplió terminando líder del grupo D.

El capitán de los Leones de la Teranga, Koulibaly, fue expulsado en el último partido, aunque su ausencia no debería impedir a Senegal derrotar a Sudán, 3º del grupo F, un país arrasado por la guerra civil desde 2023, que llegó a octavos sin marcar un solo gol.

Su única victoria, ante Guinea Ecuatorial, llegó con un autogol.

Mali - Túnez

"Si seguimos jugando así, no llegaremos muy lejos", advirtió el seleccionador de Mali, Tom Saintfiet, luego de sus tres empates en el Grupo A, que bastaron a las Águilas para pasar a octavos como segundos de grupo.

Túnez tampoco estuvo brillante, alternando una victoria ante Uganda, una derrota ante Nigeria y un empate ante Tanzania.

Marruecos - Tanzania

Un duelo desequilibrado sobre el papel: Marruecos, anfitrión y favorito pero cuyo único título continental se remonta a hace 50 años, figura 101 puestos por delante de Tanzania en la clasificación FIFA (11º Y 112º).

Los tanzanos vivirán por primera vez en su historia un partido de eliminación directa en una CAN.

Para Marruecos, con su capitán Achraf Hakimi y su dupla goleadora Brahim Diaz (Real Madrid) y Ayoub El Kaabi (Olympiakos) -tres goles cada uno-, caer eliminado en octavos supondría una catástrofe nacional.

Sudáfrica - Camerún

Duelo de aspirantes de segunda línea. Sudáfrica, llegada a Marruecos con la vitola de tercera clasificada en la última CAN, no ha hecho mucho ruido en la primera fase... si no es por las declaraciones de su seleccionador belga Hugo Broos sobre la organización de la competición. Pero los Bafana Bafana se clasificaron a octavos sin sufrir.

Su próximo rival es Camerún, cuyo seleccionador David Pagou ya ha logrado al menos poner orden en un equipo anárquico dentro y fuera del terreno de juego. Los Leones Indomables se han proclamado campeones de África en cinco ocasiones.

Egipto - Benín

Los Faraones egipcios, equipo más laureado en la CAN con 7 títulos, fueron los primeros en clasificarse a octavos, sobre todo gracias a su estrella Mohamed Salah -dos goles-, quien disfruta con la selección como no lo estaba haciendo esta temporada en Liverpool.

La modesta selección de Benín se metió en octavos con la única victoria ante Botsuana 1-0. Los Guepardos, liderados por el veterano Steve Mounié, son un equipo compacto y combativo, pero con una falta de gol que les penaliza.

Nigeria - Mozambique

Impulsada por su delantero enmascarado Victor Osimhen y por el Balón de Oro africano en 2024 Ademola Lookman, Nigeria es junto a Argelia la única selección con tres victorias en primera fase. No clasificada para el Mundial 2026, habrá que contar con ella entre los favoritos para la CAN 2025.

Mozambique, que sobrevivió al grupo de la muerte con Costa de Marfil, Camerún y Gabón, vivirá como Tanzania su primer duelo de eliminación directa en una CAN.

Argelia - RD Congo

Partido estelar de los octavos. Argelia, a lomos de su incombustible veterano Riyad Mahrez -tres goles en primera fase- y del prometedor Ibrahim Maza, de 20 años, llega a octavos con pleno de victorias en fase de grupos, y tiene el claro objetivo de lograr un título que no levanta desde 2019.

Pero la RDC, que creó problemas a Senegal 1-1 y que cuenta con el regreso inesperado al primer plano de Gaël Kakuta (34 años), una apuesta exitosa de su seleccionador francés Sébastien Desabre, no se presenta sólo para animar la fiesta, convencida de poder cazar a los Zorros del Desierto.

Costa de Marfil - Burkina Faso

Derbi de África Occidental desequilibrado "a priori" entre el vigente campeón marfileño, en el que destaca la joven dupla Guéla Doué y Amad Diallo, y una Burkina sólida sin ser brillante, pero que probablemente no podrá contar por lesión con su referente, el arquero Hervé Koffi, uno de los mejores del continente.