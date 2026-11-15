Guía de la edición 2026 del Masters ATP, que arranca el domingo en Turín (Italia)

. Tenistas en liza

En el Masters participan los ocho mejores jugadores del ranking "The Race", es decir, la clasificación que sólo tiene en cuenta los resultados de 2026, diferente al ranking ATP, basada en los resultados de los últimos 12 meses.

1. Alexander Zverev (GER)

3. Carlos Alcaraz (ESP)

4. Ben Shelton (USA)

5. Daniil Medvedev (RUS)

6. Flavio Cobolli (ITA)

7. Arthur Fils (FRA)

8. Frances Tiafoe (USA)

9. Rafael Jódar (ESP)

Nota: lesionado en la rodilla desde julio, el italiano Jannik Sinner, segundo en "The Race", es baja y su puesto lo ocupa el noveno en esa clasificación, en este caso el español Rafael Jódar.

. Los grupos

Grupo John McEnroe

Alexander Zverev (GER)

Ben Shelton (USA)

Arthur Fils (FRA)

Rafael Jódar (ESP)

Grupo Ivan Lendl

Carlos Alcaraz (ESP)

Daniil Medvedev (RUS)

Flavio Cobolli (ITA)

Frances Tiafoe (USA)

. Programa

La fase de grupos se disputa de domingo a viernes, las semifinales el sábado y la final el domingo 22 de noviembre.

. Formato

Los ocho jugadores se reparten por sorteo en dos grupos de cuatro, con los dos mejores jugadores del ranking "The Race" liderando cada grupo.

Cada partido se disputa al mejor de tres sets. En caso de igualdad 6-6 en un set, éste se resuelve por tie-break.

Tras la fase de grupos, los dos primeros clasificados de cada llave avanzan a semifinales, donde se cruzan: el vencedor de un grupo se enfrenta al segundo clasificado del otro, y viceversa.

. La dotación

El vencedor de la prueba se irá de Turín con un cheque de 2,4 millones de dólares, suma que podría alcanzar los 5,2 millones de dólares en caso de ganar todos sus partidos.

Los ocho participantes tienen asegurados unas ganancias mínimas de 338.000 dólares si disputan los tres partidos de fase de grupos.

La pareja que gane el título en dobles recibirá 356.800 dólares a repartirse, y 959.300 dólares si logran ganar todos los partidos a lo largo de la semana.

La prueba también permite a los jugadores sumar puntos ATP, 500 para el vencedor del torneo individual, 1.500 puntos si gana todos los partidos.

. El pabellón

Desde 2021 y al menos hasta la edición del próximo año, el "torneo de maestros" tiene como sede el Inalpi Arena, un pabellón polideportivo en la ciudad de Turín (Italia).

Tiene capacidad para 15.000 personas y fue construido para los Juegos Olímpicos de invierno de 2006, donde fue sede del torneo, masculino y femenino, del hockey sobre hielo.