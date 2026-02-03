Grizzlies traspasan al pívot All Star Jaren Jackson Jr. a Utah (medios)

A 48 horas de que la NBA clausure su mercado de fichajes, los Memphis Grizzlies pactaron este martes la venta de su pívot estrella Jaren Jackson Jr. a los Utah Jazz, avanzaron medios estadounidenses.

Jackson Jr., elegido Mejor Defensor del Año en 2023, recalará en los Jazz junto a tres jugadores secundarios: John Konchar, Jock Landale y Vince Williams Jr.

El gran botín que obtendrá Memphis de la operación son tres elecciones de primera ronda de Draft, que le servirán para el proceso de reconstrucción al que parece abocarse en medio de otra decepcionante temporada.

Los Jazz también incluyen en el paquete a los jóvenes Walter Clayton Jr. y Taylor Hendricks y a los veteranos Kyle Anderson y Georges Niang, de acuerdo con reportes coincidentes de la cadena ESPN y The Athletic.

Tras varias campañas en el fondo de la Conferencia Oeste, Utah reúne ahora un joven y poderoso juego interior con Jackson Jr, Lauri Markkanen y Walker Kessler con el que empezar a recuperar relevancia.

Jackson Jr., de 26 años, fue elegido en el cuarto lugar del Draft de 2018 y seleccionado para el Juego de las Estrellas en 2023 y 2025 como una de las principales fuerzas defensivas de la liga.

A la partida del pívot, que este año promedia 19,2 puntos, 5,8 rebotes y 1,5 tapones por noche, podría seguirle la del base Ja Morant, con quien formó una de las duplas más prometedoras de la NBA.

De la mano de Jackson Jr. y Morant, los Grizzlies terminaron dos temporadas regulares en el segundo lugar del Oeste pero en playoffs nunca avanzaron hasta una final de conferencia.

El controvertido Morant es una de las figuras que más atención concentra en la recta final del mercado de traspasos, que se clausura el jueves.

En las últimas horas, ESPN también reportó que Los Angeles Clippers están negociando la venta de su veterana estrella James Harden, incluido un posible traspaso a los Cleveland Cavaliers a cambio del base Darius Garland.