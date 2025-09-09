Grecia y Turquía se citan en las semifinales del Eurobasket

La Grecia de Giannis Antetokounmpo eliminó este martes a Lituania (87-76), que jugaba delante de su público en la vecina Letonia, y se enfrentará en semifinales del Eurobasket a Turquía, que venció a Polonia (91-77).

La estrella de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo cumplió y fue el hombre del partido (29 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias) para llevar a los suyos a la penúltima ronda.

Pero el 'Greek Freak' no fue el único Antetokounmpo que destacó en el parqué del Arena Riga: su hermano Kostas encadenó tapones (4) y rebotes defensivos (3) para frustrar a los lituanos, que lideraron los primeros seis minutos del partido antes de desmoronarse gradualmente.

Subcampeona mundial en 2006, campeona de Europa en 1987 y 2005, Grecia vuelve a las semifinales de una gran competencia por primera vez desde el Eurobasket 2009 (bronce).

Por Lituania, el experimentado pívot Jonas Valanciunas, cuya carrera en la NBA es tan larga como su barba, no fue suficiente a pesar de un partido excelente (24 puntos, 15 rebotes).

Un poco antes, Turquía obtuvo contra Polonia (91-77) el primer boleto, impulsada por su pívot NBA Alperen Sengun.

Con tan solo 23 años, Sengun deleitó al público y a sus compañeros: 19 puntos, 12 rebotes, 10 asistencias y un puñado de jugadas geniales.

Se convirtió en el sexto jugador y el más joven de la historia en lograr un triple-doble en el Eurobasket.

Los otros dos duelos de cuartos se jugarán el miércoles: Finlandia-Georgia, el choque de las sorpresas que eliminaron a Serbia y Francia, y Alemania-Eslovenia, con la estrella Luka Doncic ante la vigente campeona mundial.

-- Resultados de cuartos de final:

Turquía - Polonia 91 - 77

Lituania - Grecia 87 - 76

(miércoles 14h00 GMT) Finlandia - Georgia

(miércoles 18h00 GMT) Alemania - Eslovenia

- Programa de semifinales (viernes):

Turquía - Grecia

Alemania o Eslovenia - Finlandia o Georgia

- La final y el partido por el tercer puesto se disputarán el domingo 12.