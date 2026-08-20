Grani competirá por un boleto mundialista

El surfista bocatoreño Teo Grani competirá el próximo lunes 31 de agosto en la tercera y última fecha de la temporada Pro Junior 2026, la cual se disputará en el Atlantic Park Surf de Virginia Beach, Estados Unidos.

Este evento reúne a los mejores exponentes de la región de 20 años o menos. En caso de que Grani ocupe una posición destacada en suelo estadounidense, obtendrá el boleto para el Mundial Pro Junior, certamen que se celebrará en noviembre en El Salvador.

Para Grani, la posibilidad de acceder a esa cita “sería un gran honor, porque permitiría mostrar la bandera de Panamá en una competencia de clase mundial”.

“El surf de nuestro país ha estado creciendo mucho en los últimos años y eso se refleja en este tipo de escenarios, donde solo van los mejores del mundo. Voy a dar mi mejor esfuerzo con tal de llegar lo más lejos posible”, afirmó el atleta panameño.

Por su parte, Diego Naranjo, entrenador de Grani en la Selección Nacional de Surf de Panamá, destacó que su joven discípulo tiene una “carrera promisoria por delante, pues desde ya está demostrando que puede sobresalir en los escenarios internacionales, acumulando una gran experiencia a una edad muy temprana”.

Actualmente, Teo Grani ocupa la tercera posición en el ranking de la categoría Junior de la conferencia de Norteamérica de la Liga Mundial de Surf (WSL, por sus siglas en inglés), con 1295 puntos. En las casillas superiores se ubican el estadounidense Will Deane, líder con 1450 unidades, seguido del finlandés Eeli Timperi, con 1300 puntos.