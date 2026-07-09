Gout Gout, lesionado en los isquiotibiales, estará varios meses alejado de las pistas

El joven y prometedor velocista australiano Gout Gout se declaró baja este jueves para los Mundiales de atletismo sub-20, y estará presumiblemente varios meses alejado de las pistas después de haberse lesionado en los isquiotibiales en un entrenamiento.

La joven estrella australiana precisó que los exámenes habían revelado una rotura de grado tres, que generalmente requiere varios meses de rehabilitación.

"A partir de ahora me concentraré en mi recuperación durante las próximas semanas y meses, para volver en 2027 más fuerte, más rápido y en mejor forma", añadió.

La Federación australiana comunicó que lo apoyará durante todo su periodo de convalecencia.

"Gout ha vivido dos años excepcionales y se le presenta una larga y apasionante carrera como atleta", declaró un portavoz de la federación.

"Aunque esto vaya a decepcionar al propio Gout y a sus numerosos seguidores, las lesiones forman desgraciadamente parte de este deporte. Es importante que se tome el tiempo de curarse, de recuperarse antes de regresar a la pista cuando esté listo".

Tras impresionar en primavera (boreal) al completar los 200 metros en 19 segundos 67 centésimas, mejor que Usain Bolt a la misma edad, Gout Gout fue ampliamente derrotado en su debut en la Liga de Diamante a comienzos de junio en Oslo, terminando sexto en la distancia con un tiempo de 20,60.