Gauff remonta frente a Baptiste y jugará los octavos del Abierto de Australia

La estadounidense Coco Gauff superó sus problemas iniciales y logró imponerse este viernes a su compatriota Hailey Baptiste, con lo que disputará los octavos de final del Abierto de Australia.

La tercera cabeza de serie ganó por 3-6, 6-0 y 6-3 y se enfrentará en la próxima ronda a la checa Karolina Muchova (19ª) por un puesto en los cuartos.

Gauff, de 21 años, ha ganado dos torneos de Grand Slam pero nunca ha superado las semifinales en Melbourne.

"No cambié demasiado, intenté meter más primeros servicios", explicó Gauff respondiendo a qué cambió tras sus problemas con el saque en el primer set.

Gauff comenzó rompiendo el saque de su compatriota (N.70), en el primer juego. Sin embargo, volvió a fallar y cometió dos dobles faltas, lo que permitió a Baptiste, de 24 años, recuperarse.

Gauff acabó cediendo el primer set. Pero en el segundo la campeona del Abierto de Estados Unidos de 2023 y de Roland Garros en 2025 pareció una jugadora distinta y se adelantó 3-0 en apenas 13 minutos.

En el tercer set los errores de Baptiste aumentaron de forma notable a medida que Gauff se acercaba a la victoria final.