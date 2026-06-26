Ganna se proclama por 7ª vez campeón de Italia de contrarreloj

Filippo Ganna voló este jueves entre Vicoforte y Barolo (noroeste de Italia) en la contrarreloj de los campeonatos de Italia para lograr su 7º título nacional en la especialidad.

El rodador del equipo Netcompany Ineos, dos veces campeón del mundo de la especialidad, encadenó una quinta victoria consecutiva al superar por más de dos minutos en 40 kilómetros de recorrido al prometedor corredor italiano del UAE, Luca Giaimi (2º a 2 minutos y 06 segundos).

El tercer puesto fue para Mattia Cattaneo (Red Bull-Bora).

La crono se vio marcada por la caída que sufrió Edoardo Affini (Visma-Lease a bike), por la que tuvo que abandonar. Por el momento no se han dado informaciones sobre el estado del corredor que tiene la misión de trabajar para Jonas Vingegaard en el Tour de Francia.