Ganar sus dos ‘finales’

La selección de Panamá sigue sin convencer a buena parte de su afición, prensa especializada y a los que poco interés le tienen a un equipo que sigue en la lucha por clasificar al Mundial FIFA 2026.

Tras empatar el pasado martes 1-1 en casa (Estadio Rommel Fernández), en duelo por la cuarta fecha de la eliminatoria final de Concacaf, el conjunto dirigido por Thomas Christiansen, se ubica en el segundo puesto del Grupo A, con 6 puntos, los mismos que el líder Surinam, pero un gol de diferencia; le sigue Guatemala, con 5 unidades, y en el sótano, El Salvador, con 3, que casi está eliminado de la carrera.

La falta de contundencia a la hora de meter goles le sigue pesando al onceno del estratega hispano-danés. La próxima Fecha FIFA dictará sentencia. El 13 de noviembre, Panamá visitará a Guatemala, mientras Surinam recibirá a El Salvador.

Luego, el 18 de ese mes, la “Roja” cerrará en casa frente a El Salvador, mientras que Surinam visita a Guatemala. “Vamos a afrontar los dos partidos que vienen en el mes de noviembre con toda la ilusión y ganas, hay que ser positivo”, dijo Christiansen.

Esta fase del clasificatorio de Concacaf tiene a 3 grupos, y solo los primeros de cada llave pasan directo al Mundial y los dos mejores segundos van a una repesca internacional.