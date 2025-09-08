Ganar o ganar en casa

<span class="mln_uppercase_mln">ml |</span> Debido a que México, Estados Unidos y Canadá ya tienen asegurada su plaza en el Mundial 2026, por ser anfitriones del torneo, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) definió que las demás naciones de la región lucharan por los boletos restantes en una eliminatoria que ya tuvo fases previas y que ahora enfrenta una tercera ronda, la cual es la final. <span class="mln_uppercase_mln">Ésta se divide en 3 grupos (A, B y C) de cuatro equipos cada uno: 12 equipos. Cada selección disputará seis partidos, enfrentando a sus rivales de grupo en formato de ida y vuelta, en tres ventanas de partidos los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. El líder de cada uno de los tres grupos logrará el pase directo al Mundial de Norteamérica, mientras que los dos mejores segundos irán a una repesca intercontinental.</span>