El volante del Atlético Mineiro Fred admitió que Boca Juniors fue mejor este sábado en la final de la Copa Sudamericana, que el conjunto argentino ganó al imponerse por 2-0 al Galo en Barranquilla.

El equipo de Belo Horizonte fue muy inferior en el estadio Metropolitano, en el Caribe colombiano, ante un Xeneize que alzó su primer título internacional en 18 años.

"Es triste perder una final, la queríamos ganar para llevarla a nuestra casa, pero ellos fueron mejores", dijo el mediocampista brasileño tras el encuentro.

El fogueado internacional, de 33 años, admitió el mal primer tiempo de su equipo, que fue al descanso perdiendo 1-0.

"No conseguimos colocar nuestro fútbol en práctica. Encajamos un gol que no podíamos encajar", dijo el mundialista con la Canarinha en Rusia 2018 y Catar 2022.

"En el segundo tiempo estuvimos algo mejor, pero el segundo gol fue un balde frío en nuestra cabeza", agregó en alusión al tanto del uruguayo Miguel Merentiel en el minuto 48.

La derrota supuso la tercera final continental consecutiva perdida por el Atlético Mineiro, tras las derrotas en la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y en la Sudamericana 2025 contra Lanús.