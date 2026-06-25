Francesco Bagnaia recalará en Aprilia en 2027 por cuatro años

El italiano Francesco Bagnaia, dos veces campeón del mundo de MotoGP con Ducati, se unirá a la escudería oficial Aprilia la próxima temporada para los próximos cuatro años, hasta 2030, anunció este jueves el constructor italiano.

Bagnaia, de 29 años, compartirá equipo la próxima temporada con su compatriota Marco Bezzecchi, actual líder del Mundial de pilotos.

Su marcha a final de temporada de la escudería oficial Ducati, para la que pilota desde 2021, fue anunciada el miércoles.

Será reemplazado por el español Pedro Acosta, que viste actualmente el mono del constructor austríaco KTM.

Con Ducati, a lomos de la Desmosedici GP, 'Pecco' Bagnaia amasó dos títulos mundiales, 31 victorias, 63 podios y 28 poles.

Actualmente es séptimo en el Mundial de MotoGP luego de haber firmado su primera victoria del año el pasado fin de semana al ganar el esprint del Gran Premio de la República Checa.

"La llegada de Bagnaia confirma el valor del deporte italiano, que en estos últimos meses se ha hecho notar en la escena mundial gracias a los éxitos de Kimi Antonelli en Fórmula 1, de Jannik Sinner en tenis y de Federica Brignone en los Juegos Olímpicos de invierno de Milán Cortina 2026ª", explicó el dirigente de la escudería Massimo Rivola.