Formar ciclistas y ciudadanos

La primera Escuela Nacional de Ciclismo Ramón Carretero busca impactar en el desarrollo deportivo de cientos de jóvenes en Panamá que tienen las destrezas y potencial para ser ciclistas competitivos.

Este ambicioso proyecto, desarrollado en conjunto por la Familia Carretero, Bicicletas Rali y la Federación Panameña de Ciclismo (FEPACI), contará con una inversión superior al medio millón de dólares y con sedes en al menos siete provincias del país. Desde junio pasado, la escuela empezó a funcionar oficialmente con entrenamientos y participaciones de varios de sus alumnos en eventos locales. “Nací y crecí en Colón, mi papá [Ramón] me impulsó en el ciclismo cuando era muy niño y me compró una bicicleta y así conviví con niños de bajos recursos en Colón y sé lo difícil que es practicar un deporte cuando no tienes los recursos, por lo que, en honor a mi papá, decidimos crear esta escuela de ciclismo”, dijo Vicente Carretero, presidente de la FEPACI.

Carretero indicó que para el próximo año los jóvenes pedalistas Dier Ríos, Emmanuel Viané y Noemi Atencio serán enviados a España para ganar esa experiencia en suelo europeo, reconociendo que cuentan con el nivel para dar de que hablar en el ciclismo de Europa. “También esperamos mandar a 12 panameños muy pronto, no solo a España o Italia, sino otros lugares, y ese es el aporte de la escuela, de identificar el talento”, agregó.

Según el dirigente, hasta el momento la escuela tiene unos 200 alumnos, aunque afirma que tienen la capacidad de llegar hasta 600, a nivel nacional. “Ojalá podamos llegar a esa cantidad, aunque los chicos (as) tienen sus compromisos de estudios y uno o dos entrenadores por provincia, pero lo que buscamos es que ese joven entienda que esto no solo es montar bicicleta, sino que es comprometerse a la educación, a los buenos modales y valores”, dijo Carretero, añadiendo que hay unas 800 personas en lista de espera para entrar a la escuela.