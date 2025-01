Flick se decanta por Szczesny en la portería del Barcelona

El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, confirmó este martes en la previa del último partido de la liguilla de la Champions ante el Atalanta, el miércoles (20H00 GMT), que se ha decantado por el polaco Wojciech Szczesny en la portería en detrimento de Iñaki Peña.

"Sé que cuando digo algo bueno sobre Szczęsny parece que estoy diciendo que Iñaki es más débil pero esto no me gusta, porque mi trabajo es tomar una decisión. Ambos son muy buenos porteros, pero he decidido junto con mi 'staff' decantarme por Szczesny. Los dos son muy buenos, Iñaki hizo un gran trabajo también en el pasado pero para este partido lo he decidido así", declaró Flick en rueda de prensa.

"El portero es muy especial. Es de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar", prosiguió el preparador teutón.

Sobre el rival italiano comentó: "Juegan uno contra uno en todo el campo. No es fácil jugar de esa manera, estás bajo presión. Y luego corren rápido en las transiciones. Tenemos que estar preparados para eso. He estado hablando con los jugadores sobre eso y espero que los jugadores sean capaces de tomar buenas decisiones".

Asimismo, Flick recalcó que la liga española sigue siendo prioritaria para el equipo culé. "Para mí, la Liga es lo más importante para ganar en una temporada completa. La Champions es la competición más dura para ganar. Nosotros queremos ganar este miércoles para terminar segundos, que nos dejaría en una buena situación para la segunda fase", indicó.