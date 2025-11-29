Flamengo es tetracampeón de la Libertadores: gloria con la firma de Filipe Luís

El Flamengo de Filipe Luís se consagró campeón de la Copa Libertadores de América tras vencer 1-0 al Palmeiras este sábado en la final brasileña, en Lima, con gol del central Danilo.

Equipo de autor, con la firma de un entrenador joven que apenas asumió el mando el año pasado, el Fla se convierte en el primer club de Brasil que alcanza el tetracampeonato en el máximo torneo de clubes del fútbol sudamericano, al sumar este triunfo a los obtenidos en 1981, 2019 y 2022.

Danilo aprovechó un córner cobrado por el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta para anotar de cabeza en el minuto 67, un tanto que desató el éxtasis de millares de aficionados rubro-negros en las tribunas del Estadio Monumental de Lima.

Unos 50.000 torcedores brasileños llenaron la capital de Perú.

Filipe Luis, de 40 años, había sido ganador de la Libertadores como futbolista del equipo de Rio de Janeiro, el más popular de Brasil, en los títulos de 2019 y 2022.

- Ideas claras -

Fiel a la idea de juego de Filipe Luís, muy vistosa pese a tener como uno de sus maestros al correoso argentino Diego Simeone, el Flamengo se hizo dueño del balón y lanzó tempranos avisos al Palmeiras, con disparos desviados de Bruno Henrique y Samuel Lino cuando el juego bordaba el cuarto de hora.

El Verdão, sin embargo, se estabilizaba y Vitor Roque, con un testarazo peligroso, recordaba que es uno de los delanteros del momento en el fútbol brasileño.

Tal vez por los problemas para traducir su dominio de pelota en llegadas al arco de Carlos Miguel y extrañando la pegada del lesionado goleador Pedro, el equipo rubro-negro se pintaba de amarillo, con amonestaciones a De Arrascaeta, el chileno Erick Pulgar y Jorginho. Mediocampo en alerta.

El caso de Pulgar reflejó cierta frustración, con una entrada muy dura sobre Bruno Fuchs a manera de venganza por una falta previa recibida por De Arrascaeta.

Todo Palmeiras reclamó una tarjeta roja. El árbitro argentino Darío Herrera prefirió zanjar el asunto con la cartulina amarilla.

Reencontró acierto el Flamengo cuando el colombiano Jorge Carrascal empezó a tener mayor movilidad.

Un pase profundo de Carrascal generó la mejor ocasión del primer tiempo, al borde del descanso, al encontrar a Bruno Henrique en el área de frente al arco y con espacio.

Carlos Miguel, con una rápida salida, neutralizó ese ataque.

El Flamengo siguió contando con las mejores oportunidades en el arranque de la segunda mitad.

Y el gol de Danilo, por fin, inauguraba el marcador.

Sin perder tiempo, Ferreira respondió con la entrada de Felipe Anderson y el uruguayo Facundo Torres. Tocaba ir arriba.

Lo hizo con mucho empuje, pero sin meter en demasiados problemas al guardameta rubro-negro, el argentino Agustín Rossi.

Después de dominar con el balón, era el momento de resistir sin él.

Un patadón a las nubes de Vitor Roque representó la última esperanza del Palmeiras de empatar.

- ¿Doblete? -

Filipe Luís se convierte en el segundo brasileño que levanta la Copa Libertadores como futbolista y como entrenador, uniéndose a Renato Gaúcho, quien lo hizo con Gremio en cancha en 1983 y en el banco en 2017.

Los uruguayos Luis Cubilla y Juan Martín Mujica y los argentinos Roberto Ferreiro, Humberto Maschio, José Omar Pastoriza, Nery Pumpido y Marcelo Gallardo completan la lista de campeones de la Libertadores en ambos roles.

Su Flamengo busca ahora completar un doblete con la liga brasileña.

El equipo carioca lidera el Brasileirão con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y apenas dos partidos por disputar. El miércoles puede ser campeón, en su partido contra el Ceará en el Maracaná.

Solo el Santos de Pelé en 1962 y 1963, el Fla de 2019 (con el propio Filipe Luís en el campo y Jorge Jesus en el banquillo) y el Botafogo de 2024 han conseguido el par de coronas en una misma temporada.

Flamengo, además, se gana el derecho a jugar la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.