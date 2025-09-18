Flamengo domina, pero deja vivo a Estudiantes en pro de las semis de la Libertadores

Flamengo, gracias a un relampagueante comienzo, venció este jueves 2-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Maracaná, en la ida de su cruce por los cuartos de final de la Copa Libertadores de 2025.

El delantero Pedro, a los 15 segundos, y el lateral derecho uruguayo Guillermo Varela, en el minuto 9, marcaron los goles del equipo de Rio de Janeiro.

El Mengão fue dominante, pero dejó vivo a su rival, que tuvo como figura al portero Fernando Muslera y que descontó en el 90+1 con diana del atacante Guido Carrillo.

Los cariocas acabaron jugando con diez hombres por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amonestación en el 82.

El próximo jueves será la vuelta de esta serie en La Plata y el ganador enfrentará en semifinales al triunfador de la eliminatoria argentina entre Racing y Vélez Sarsfield, en la que La Academia tomó ventaja el martes con una victoria 1-0 como visitante.

- Inicio a toda máquina -

Sin perder tiempo, el Flamengo respondía a su condición de favorito en busca de una cuarta Libertadores tras las ganadas en 1981, 2019 y 2022.

Pedro, en cuestión de segundos, puso en ventaja al conjunto entrenado por Filipe Luís.

El centrodelantero presionó, robó un balón al borde del área y combinó con Plata, quien le devolvió la pelota. El 9 recibió de espaldas al arco, con un rival encima, y se giró con calidad para batir a Muslera con un tiro raso de pierna izquierda.

Su diana es la segunda más rápida en esta edición de la Libertadores, tras la firmada por Artur, del Botafogo, a los 14 segundos de su partido contra Liga de Quito en la ida de los octavos.

El récord absoluto tiene casi 50 años, impuesto por el peruano Félix Suárez, cuando marcó a los 6 segundos del encuentro del 4 de abril de 1976 entre Alianza Lima e Independiente Santa Fe de Colombia, en una victoria aliancista de 3-0.

Y ni siquiera se habían cumplido los diez minutos cuando Varela amplió.

Fue una jugada de lateral a lateral, con un remate del uruguayo de volea, sin dejar picar la esférica, a centro de Ayrton Lucas.

- Muslera al rescate -

El partido era un monólogo del Fla. Si no fuese por la seguridad de Muslera, Estudiantes hubiese dejado el Maracaná con un marcador adverso mucho más amplio.

Una intervención milagrosa ante Pedro en el 20 inició una exhibición del guardameta uruguayo.

El mediocampo del Flamengo, con el español Saúl Ñíguez y dos paisanos de Muslera, Nicolás de la Cruz y Giorgian de Arrascaeta, dominaba con absoluta autoridad. No extrañaba demasiado al lesionado Jorginho.

Muslera le negó un par de veces el gol a un activo Samuel Lino y también cumplió ante una intentona de Plata.

Estudiantes equilibró en la segunda mitad con la decisión del técnico Eduardo Domínguez de dar ingreso a Gastón Benedetti. Los platenses, eso sí, se vieron beneficiados por una lesión de Saúl.

Filipe Luís decidió entonces refrescar con las entradas de Luiz Araújo y Bruno Henrique.

No pudo, igual, sacar más ventaja, con un final accidentado por la expulsión de Plata.

Y Estudiantes resucitó: un cabezazo de Carrillo hizo volar a Rossi al borde del final, poco antes de que el propio atacante aprovechara un balón rifado en el área para recortar diferencias, con un remate que se desvió en el central Léo Pereira antes de anidar en la red.

Alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas - Saúl Ñíguez (Allan, 64), Nicolás de la Cruz - Gonzalo Plata, Giorgian de Arrascaeta (Luiz Araújo, 73), Samuel Lino (Danilo, 86) - Pedro (Bruno Henrique, 73). DT: Filipe Luís.

Estudiantes: Fernando Muslera - Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia (Fabricio Pérez, 86) - Ezequiel Piovi (Gastón Benedetti, 46) - Facundo Farías (Alexis Castro, 60), Santiago Ascacibar, Mikel Amondarain (Lucas Alario, 86), Cristian Medina (Tiago Palacios, 77) - Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Andrés Rojas (COL).