Finlandia despide del Eurobasket a la gran favorita Serbia

Serbia, liderada por la superestrella NBA Nikola Jokic y gran favorita al título en el Eurobasket, fue eliminada en octavos por Finlandia (92-86), este sábado en Riga.

A pesar de otra gran actuación de su estrella, los serbios fueron sorprendidos por Finlandia, protagonista de un partido de altísimo nivel.

Se enfrentará en cuartos a Georgia o Francia, que jugarán el domingo (12h15 GMT).

La eliminación del equipo de Jokic es la gran sorpresa de este Eurobasket, en el que era considerado el gran favorito.

Un estatus ganado por la presencia de Jokic, considerado uno de los mejores jugadores del mundo y autor de otra actuación individual de alto nivel: 33 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias.

Pero del otro lado el equipo liderado por el interior de los Utah Jazz, Lauri Markkanen, uno de los héroes de la noche (29 puntos, 8 rebotes, tres asistencias), resistió tras un magnífico partido, concluido con temple ante una subcampeona mundial impotente.

-- Resultados de octavos del Eurobasket:

- Sábado:

Turquía - Suecia 85 - 79

Alemania - Portugal 85 - 58

Lituania - Letonia 88 - 79

Finlandia - Serbia 92 - 86

- Domingo:

(09h00 GMT) Polonia - Bosnia

(12h15 GMT) Francia - Georgia

(15h30 GMT) Italia - Eslovenia

(18h45 GMT) Grecia - Israel