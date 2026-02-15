Federica Brignone, una "Tigresa" contra la adversidad

Aunque es raro verla sin sonreír, la italiana Federica Brignone conjuga su dulzura ante los medios con un carácter feroz a la hora de enfrentarse a la adversidad: tras una grave lesión este domingo se colgó su segundo oro olímpico en Milán-Cortina.

La historia de superación de esta mujer de 35 años, "Fede" para sus tifosi, es una de las más memorables de estos Juegos: el miércoles ya impresionó al proclamarse campeona del supergigante apenas dos semanas después de haber reaparecido tras una doble fractura tibia-peroné en la pierna izquierda, sufrida el pasado abril.

Este domingo, Brignone reincidió y se llevó también la medalla de oro en el eslalon gigante en la pista Olimpia delle Tofane, la misma en la que hace justo una semana Vonn sufrió una violenta caída que le condujo al hospital.

- Lucha contrarreloj -

La historia tiene tintes épicos para una esquiadora que durante mucho tiempo creyó no poder llegar a tiempo a estos Juegos Olímpicos y que en las vísperas de debutar no dejaba de insistir en que no estaba al 100% y que todavía tenía dolores.

Su fortaleza mental y su hambre de victorias responden perfectamente al perfil que de sí misma hizo cuando fue preguntada sobre sus cualidades por la revista Sportweek: "Perfeccionista, muy testaruda y realmente exigente", dijo la mejor italiana de la historia de la Copa del Mundo de esquí alpino, ganadora de 37 pruebas del circuito y de dos globos de número 1 mundial.

Su hermano Davide, un exesquiador que ha pasado a ser su entrenador, lo confirma: "Me gustaría que se tomara las cosas con más filosofía y que digiriera más rápidamente sus momentos de enfado".

"Pero también es justo por eso por lo que está ahí", apunta.

- Creciendo en la nieve -

En la familia de Federica, el esquí era algo natural.

Su madre, Maria Rosa Quario, ganó cuatro eslalones de la Copa del Mundo en los años 80 y terminó cuarta en los Juegos Olímpicos en 1980, mientras que el padre Daniele fue monitor de esquí.

Nacida el 14 de julio de 1990 en Milán, Federica tenía solo tres años cuando sus padres se mudaron al Valle de Aosta, junto a la frontera francesa.

"Desde que éramos niños", recuerda Davide, "hemos hecho todo con unos esquís en los pies, sin pensar, al menos en la adolescencia, en convertirnos en campeones, simplemente para disfrutar".

Antes de llegar a la cima del esquí mundial, Brignone fue escalando la montaña poco a poco: comenzó en la Copa del Mundo con 17 años, tuvo un título mundial júnior en 2009 y en la siguiente temporada alcanzó su primer podio en una cita de la Copa del Mundo.

Si bien tuvo que esperar a 2015 para firmar su primera victoria en el circuito mundial (gigante de Sölden, en Austria), en el Mundial de esquí alpino de 2011 ya destacó con un segundo puesto en el gigante.

Es esa prueba, en la que triunfó este domingo, en la que en su tercera participación olímpica, Pyeongchang 2018, consiguió con un bronce la primera de sus ahora cinco medallas olímpicas.

- Éxitos en la madurez -

En la temporada 2019-2020, acortada por la pandemia del covid-19, la entonces vigente triple campeona Mikaela Shiffrin se refugió en Estados Unidos desde el fallecimiento de su padre y Brignone terminó aquel invierno en lo alto de la clasificación mundial.

Su segundo globo de la temporada, en 2024-2025, y su gran Mundial de 2025 (oro en gigante, plata en supergigante) no fueron casualidades del destino, sino el fruto de un replanteamiento de su carrera.

Después de un Mundial 2021 completamente fallido para ella (abandonos en el gigante y en la combinada), exigió a la Federación Italiana que su hermano fuera su entrenador.

Su longevidad sorprende en el competitivo mundo del esquí alpino femenino y la ha conseguido porque las lesiones le respetaron hasta el 3 de abril del año pasado, cuando su pierna izquierda explotó "en mil pedazos", según sus propios términos.

En su caso, compite con un tigre serigrafiado: "Es un animal que no abandona nunca, que incluso cuando está herido se levanta y trata de luchar".