Febrero 2026 como plazo

El secretario general de Pandeportes, Francisco Sanjur, ratificó que el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Juan Díaz, en Ciudad de Panamá, deberá estar listo para febrero de 2026.

“El CAR, esperamos esté culminado para febrero próximo, porque hay que hacer pruebas, ver cómo se comporta, avanzar en cualquier reparación que se tendría que hacer, por eso nos hemos puesto como fecha límite febrero, para poder albergar correctamente los juegos en el mes de abril”.

Y es que Panamá será sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril del próximo año, con la participación de más dos mil jóvenes atletas de 17 naciones del continente americano, que competirán en 23 disciplinas y 30 modalidades deportivas.

En mayo pasado, Pandeportes indicó que la obra, ejecutada por el Consorcio Deporte Panameño, tiene un costo total refrendado de B/.47,533,622.94 e incluye tres adendas, siendo la más reciente por un monto de B/.10,996,927.75, extendiendo la vigencia del contrato hasta el 28 de febrero de 2026. La construcción del CAR data de enero de 2023.

Sanjur recalcó que no solo el CAR serán escenario de esta cita: “También tendremos al Estadio Rommel Fernández, en la parte de atletismo; el gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, en la Cinta Costera, para boxeo; utilizaremos en Centro de Combate [Juan Díaz]; el baloncesto será en la Arena Roberto Durán, sin duda un reto”.

El funcionario consideró que Panamá se está potenciando como el ‘hub’ de eventos deportivos con atracción internacional.