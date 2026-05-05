Fallece José "Piculín" Ortiz, leyenda del baloncesto puertorriqueño

José "Piculín" Ortiz, legendario jugador puertorriqueño de básquetbol en la década de los 1980 y 1990, falleció este martes a los 62 años, informó la Federación de Baloncesto del país caribeño (FBPUR).

Ortiz es considerado uno de los deportistas más importantes de Puerto Rico. Según medios boricuas, falleció víctima de un cáncer colorrectal que le había sido diagnosticado hace poco más de dos años.

"Hoy Puerto Rico pierde más que un atleta. Pierde una leyenda. Gracias por tantas alegrías y por representar nuestra bandera con orgullo. Descansa en paz, José 'Piculín' Ortiz Rijos", escribió la FBPUR en un comunicado en X.

"Tu legado vivirá en cada cancha y en cada generación que inspiraste", añadió.

El jugador llegó a actuar en la NBA con Utah Jazz (1988-1990) antes de una larga etapa en el baloncesto europeo que le llevó a jugar en los dos grandes de España, Real Madrid (1990-1991) y FC Barcelona (1991-1992).

"El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su familia y seres queridos, a sus compañeros y a todos sus clubes", escribió el quinteto madrileño en un comunicado.

Desde Puerto Rico, la gobernadora Jennifer González Colón lamentó la pérdida de uno de los "deportistas más grandes" en la historia de la isla.

"Piculín nos llenó de alegría en la cancha donde en cada juego, cada representación de Puerto Rico, llevaba consigo el corazón de toda una isla", escribió en un comunicado publicado en X.

El exinternacional puertorriqueño Eddie Casiano, quien fue compañero de equipo de Ortiz, le rindió homenaje en redes sociales.

"Tuvimos el privilegio de compartir la cancha por más de 15 años, viviendo batallas, sacrificios y momentos que nunca voy a olvidar. Gracias por cada enseñanza, por cada juego y por cada momento que nos regaló el baloncesto. Para mí, eres y siempre serás el GOAT (el mejor de todos los tiempos) de Puerto Rico", publicó en Instagram.

También se unieron en las condolencias otras instituciones, como la federación internacional de baloncesto (FIBA), de la que forma parte de su Salón de la Fama, o la Liga ACB de España.

Piculín defendió los colores de Puerto Rico en cuatro Juegos Olímpicos (1988, 1992, 1996 y 2004) y en otros tantos Mundiales (1990, 1994, 1998 y 2002).