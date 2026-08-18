Fábio y el Flu matan el sueño de Independiente Rivadavia y avanzan a cuartos de la Libertadores

El sueño de Independiente Rivadavia en su primera Copa Libertadores llegó a su fin este martes al caer por penales 5-4 en Mendoza ante Fluminense, que con un Fábio estelar en el arco avanzó a los cuartos de final y de paso se sacó de encima al incómodo debutante que le había amargado la vida.

Con una actuación épica del portero Fábio, de 45 años que ya pinta canas, el Flu se metió entre los ocho mejores del torneo en el estadio Malvinas Argentinas ante un rival que hasta el último minuto fue su piedra en el zapato durante el torneo.

Con la llave empatada sin goles en la ida, la serie solo se sacudió hasta el último tramo de la revancha, primero con un gol del colombiano Kevin Serna a los 76 minutos y luego con el agónico empate de Álex Arce (90+5'), que convirtió de penal para llevar la serie a la definición desde los once metros.

La paridad en el tiempo reglamentario solo la deshizo Fábio al atajar los penales de José Florentín y de Rodrigo Atencio para darle el tiquete al Flu, que fue la víctima favorita de la Lepra mendocina en fase de grupos al ganarle en el Maracaná y sacarle 8 puntos de ventaja en su zona.

El equipo brasileño puso fin a una campaña histórica del modesto conjunto dirigido por Alfredo Berti, ascendido a la primera división argentina apenas en 2023 y que se marchó invicto de la Libertadores.

Con la victoria, el Flu también se saca un clavo luego de despedir al técnico argentino Luis Zubeldía después del empate sin goles de la ida, y resucita la campaña continental de un club que supo ser campeón de la Libertadores en 2023 y semifinalista del Mundial de Clubes de la FIFA en 2025.

- La Católica, sin Zampedri -

En el segundo turno de este martes, Universidad Católica recibe a Estudiantes de La Plata en Santiago (00H30 GMT del miércoles), con la serie igualada 1-1.

El equipo chileno, dirigido por el argentino Daniel Garnero, que no alcanza esta instancia desde hace 15 años, tiene la baja sensible de su goleador histórico Fernando Zampedri, de 38 años, suspendido por acumulación de amarillas.

Por su parte, Estudiantes llega enchufado a la definición luego de arrollar 4-0 a Gimnasia y Esgrima en el clásico de La Plata. El Pincha, que supo lo que pesa la copa en 1968, 1969, 1970 y 2009, busca revivir el protagonismo internacional que insinuó el año pasado, cuando se quedó a las puertas de las semifinales.

El ganador de la serie se verá en cuartos con Corinthians o Rosario Central, dos huesos duros que definirán su serie el jueves en Sao Paulo después del empate sin goles de la ida.

- Tolima vuelve a la Libertadores -

A la misma hora, en Ibagué, Deportes Tolima e Independiente del Valle disputan el partido de ida de su serie (00H30 GMT del miércoles), que fue aplazado por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia el 10 de agosto.

El estadio Manuel Murillo Toro fue habilitado por las autoridades para los Pijaos, que luego de la tragedia han organizado jornadas de recolección de alimentos, agua e insumos de higiene para las poblaciones afectadas.

El equipo colombiano vuelve a competir después de un parón de diez días, mientras Independiente del Valle llega como una tromba con 13 victorias al hilo.

La vuelta se disputará el 25 de agosto en Quito y el ganador de esta llave enfrentará en cuartos a Flamengo o Cruzeiro, que empataron 1-1 en Belo Horizonte y el miércoles definirán el cuadro en el Maracaná.