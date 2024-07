Evenepoel-Pogacar, dos almas gemelas en el pelotón

Remco Evenepoel y Tadej Pogacar están en el Tour para ganar... y divertirse, y la complicidad no ha tardado en surgir: casi la misma edad, mismo talento sobre la bicicleta y misma desenvoltura en público, con lo que ambos parecen disfrutar corriendo juntos.

"Son parecidos en el sentido de que tienen esa ambición de líderes y corren como líderes", explica a la AFP Joxean Fernández 'Matxín', el director español del astro esloveno.

'Pogi', de 25 años, y Evenepoel, de 24 años, comparten el gusto por el ciclismo de ataque y lo han puesto de manifiesto desde la salida en Florencia.

Y fruto de ello, su presencia habitual en los podios al término de las etapas les permite coincidir y departir, incluso bromear, a menudo delante de las cámaras, con lo que han cultivado y afianzado su naciente amistad.

Una complicidad que también se ha visto reflejada sobre el asfalto... o en los caminos blancos de gravilla. Ambos trataron de dinamitar la novena etapa en Troyes con un juego de relevos para dejar muy tocados a los demás aspirantes a la general, con excepción de Jonas Vingegaard, que los siguió a rueda sin participar de la estrategia.

- Contraste con Vingegaard -

"Todo el mundo sabe que a Tadej y a mí nos gusta rodar en etapas y en clásicas", aseguraba el belga al término de aquella jornada de locura.

"Bravo por Remco, es la primera vez que corremos juntos una gran vuelta, está bien correr contra él. Está realmente bien ver a un chico darlo todo", le había respondido el esloveno, tanto para alabar a Evenepoel como para enviar un mensaje a su rival Jonas Vingegaard.

El pragmatismo de Vingegaard, incluso su prudencia, había sido censurada por los dos corredores, signo de la diferente mentalidad y forma de ver el ciclismo entre los tres corredores que copan los tres primeros puestos de la general.

"Tienen mucho en común, a Remco (Evenepoel) lo conozco desde hace años porque trabajé con él cuando estuve en Quick-Step, tienen varias cosas en común, ambos son ambiciosos, son muy parecidos sobre todo en el pensamiento ganador", explica Matxín.

"Hay buen feeling por los caracteres similares", añade el director del UAE.

Y esa mentlidad ganadora les está dando frutos este años. Pogacar tiene muchas opciones de concluir el Tour con el maillot amarillo, y parece dirigirse hacia un doblete Giro-Tour, inédito desde 1998. Además ha logrado tres triunfos parciales -dos consecutivos en los Pirineos en la presente ronda gala.

Evenepoel, que descubre por vez primera el Tour de Francia, ganó la contrarreloj de la séptima etapa y parece bien anclado al tercer cajón del podio, por detrás de Vingegaard.

- Dúo cómico -

El campeón del mundo 2022 se ha consolidado como el tercer hombre en la montaña de esta 'Grande boucle', y no escondió su admiración por Pogacar luego de su supersónica ascensión al Plateau de Beille el domingo.

"La actuación de Tadej fue enorme, excepcional, una de las mejores jamás vista en la historia del ciclismo", estimó el ganador de la Vuelta a España-2022, que, pese a ser tercero en meta, también superó ese día el récord de la subida de Marco Pantani.

Un día antes se había visto a ambos jóvenes bromeando en el alto del Pla d'Adet, escenario de una nueva demostración del ganador de los Tours 2020 y 2021.

"Me gusta mucho ver tu culo", había dicho Pogacar a su nuevo amigo en la zona de protocolo, a lo que el belga respondió con ironía: "Me gustaría ver el tuyo más a menudo y no a 500 metros".

Una escena que da muestra del tipo de relación que mantienen, "en tono posiblemente de broma pero serio", según Matxín.

Queda por clarificar si esa complicidad se mantendrá el día en que sus objetivos choquen frontalmente, lo que está lejos de ocurrir en este Tour.