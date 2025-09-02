Evenepoel liderará a Bélgica en Mundiales de Kigali

Remco Evenepoel liderará a la selección de Bélgica en los Mundiales de ciclismo de Kigali (Ruanda) a finales de septiembre, sobre un recorrido reservado a escaladores, anunció este martes el seleccionador Serge Pauwels.

Además de la carrera en línea, Remco Evenepoel, "muy ambicioso" según Pauwels, participará también en Ruanda en la contrarreloj, donde tratará de defender su doble título mundial en la disciplina.

Florian Vermeersch e Ilan Van Wilder participarán también en la prueba cronometrada.

En la carrera en ruta, el campeón del mundo en 2022, que abandonó el Tour de Francia en la 14ª etapa "totalmente agotado" y aquejado de la fractura de una costilla ocurrida en los campeonatos de Bélgica a finales de junio, se ha recuperado bien, según el seleccionador belga.

Evenepoel ha vivido una temporada complicada después de haber sufrido un accidente durante un entrenamiento en diciembre, cuando chocó contra un vehículo del servicio postal belga, lo que le provocó diversas fracturas.

El doble campeón olímpico en París-2024 vuelve a la competición esta semana en la Vuelta a Gran Bretaña, unos días después del anuncio de su salida del equipo Soudal Quick-Step rumbo a la formación RedBull-Bora-Hansgroghe.

El equipo belga se verá privado de Wout van Aert y del campeón de Bélgica Tim Wellens, que anunciaron semanas atrás su renuncia a los Mundiales en África.