Europa, alternativa principal de la F1 si se anulan pruebas en el Golfo

Fórmula 1 decidirá a mediados de septiembre si mantiene o no en el calendario los dos últimos Grandes Premios en Catar y Abu Dabi y si prioriza un final de temporada en Europa, en caso de no poder hacerlo en el Golfo, declaró este miércoles el director de la categoría.

"Tomaremos una decisión en el momento oportuno. No será antes de mediados de septiembre (...) Pero evidentemente, si la situación no se ha esclarecido como esperamos, tomaremos una decisión. Y simplemente quiero confirmar que si no es posible (ir al Golfo), el final de temporada será en Europa, porque no podemos ir a otra parte", anunció Stefano Domenicali durante un encuentro con los medios.

Los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, que debían haberse disputado en abril, fueron anulados por la guerra en Oriente Medio. La semana pasada se anunció que el GP de Baréin se disputará finalmente en Malasia a principios de octubre, pero no habrá alternativa para el de Yeda.

"Hay varias opciones en la mesa, pero no creo que sea justo hacer promesas o anticipar una decisión. Así que si la situación no nos permite ir a Oriente Medio, terminaremos el campeonato en Europa", añadió Domenicali.

"No disputaremos otra carrera en Estados Unidos", despejó el patrón de la F1, poniendo fin a un rumor que señalaba a Austin y Las Vegas como alternativas a los Grandes Premios en riesgo.

Domenicali no dio pistas, pero el circuito de Imola (Italia), fuera del calendario de la F1 este año, sería uno de los favoritos.

El lunes, el campeonato del mundo de resistencia automóvil (WEC) anunció el reemplazo de sus dos últimas pruebas previstas en Catar y Baréin por carreras en Barcelona y Monza.

El Gran Premio de Catar de MotoGP, previsto en abril y reprogramado en noviembre, también está bajo amenaza de anulación, al igual que el Rally de Arabia Saudita, 14ª y última prueba del campeonato WRC y que está programado en Yeda en noviembre.