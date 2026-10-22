Estudiantes destrona a Flamengo y jugará la final de la Libertadores ante Palmeiras

Con un gigantesco Fernando Muslera en la portería, Estudiantes de La Plata derrotó este jueves 3-2 en penaltis al campeón Flamengo en el estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026, donde enfrentará al Palmeiras.

Muslera detuvo en la tanda de penales tiros de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique para dar al Pincha su boleto a la gran final del 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo, en la que tendrá el reto de romper el implacable dominio establecido por clubes de Brasil en el torneo.

Equipos brasileños han acaparado el título continental en los últimos siete años.

La serie, que no tuvo goles en la ida ni en la vuelta, se decidió desde los doce pasos por una resistencia notable del Pincha, que se sobrepuso a la expulsión de Baltasar Rodríguez en el minuto 50 por doble amonestación.

Estudiantes jugará su primera final de la Libertadores desde desde 2009, cuando ganó su cuarto título con Alejandro Sabella como entrenador.

Sus títulos anteriores fueron en 1968, 1969 y 1970 con Osvaldo Zubeldía en el banquillo.

En la final de 1968 derrotó justamente al Palmeiras.

El aguerrido equipo entrenado por Alexander Medina anuló a la lujosa ofensiva del Flamengo.

El Mengão acabó la primera mitad sin patear al arco y, en cambio, vio trabajar a su arquero Agustín Rossi.

El golero argentino hizo dos progigiosas paradas que evitaron un temprano colapso rubro-negro: bloqueó un remate a bocajarro de Marcos Rojo y voló para despejar un tiro desde la frontal del área de Baltasar Rodríguez.

La expulsión de Rodríguez en la segunda parte marcó un punto de inflexión, pues el Pincha se resguardó y Flamengo aunque se fue encima no pudo romper la resistencia pincharrata.

Ni el sorpresivo regreso en Flamengo de Giorgian de Arrascaeta, que jugó su primer partido desde que se fracturó la muñeca izquierda a finales de septiembre, cambió las cosas.

El Palmeiras, que busca su cuarto título, estuvo el miércoles al borde del precipicio, pero clasificó a la final al dominar 5-3 en los penaltis al Fluminense.

El Flu forzó las penas máximas al ganar 1-0 en su visita al Nubank Parque, en Sao Paulo, después de haber perdido la semana anterior en Rio.

- Alineaciones:

Flamengo: Agustín Rossi - Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas, 82) - Erick Pulgar (Bruno Henrique, 82), Jorginho - Jorge Carrascal (Giorgian de Arrascaeta, 64), Lucas Paquetá, Samuel Lino (Gonzalo Plata, 82) - Pedro (Joaquín Freitas, 88). DT: Leonardo Jardim.

Estudiantes de La Plata: Fernando Muslera - Eros Mancuso, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Marcos Rojo (Tomás Palacios, 77), Joaquín Tobio Burgos (Edwuin Cetré, 77) - Baltasar Rodríguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro (José Sosa, 90) - Joaquín Correa (Tomás Palacios, 37), Guido Carrillo (Adolfo Gaich, 77). DT: Alexander Medina.