Estructura del nuevo consejo de tenistas de Grand Slam sigue en discusión, según directivo

La estructura del nuevo consejo de jugadores de Grand Slam sigue en discusión, ya que estos torneos buscan fortalecer sus relaciones con los tenistas profesionales, dijo este sábado el director ejecutivo de la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) en la víspera del comienzo del US Open.

Los cuatro Grand Slams —el US Open, el Abierto de Australia, Roland Garros y Wimbledon— anunciaron la creación del consejo el 20 de agosto. El mismo día la USTA reveló que la compensación total para los jugadores en el último Grande de 2026 sería un récord de 108 millones de dólares.

Ambas medidas llegaron tras las protestas en Roland Garros y Wimbledon, donde los tenistas exigieron una mayor parte de los ingresos en los principales certámenes, junto con inversión en pensiones y bienestar para los jugadores.

El director ejecutivo de la USTA, Craig Tiley, dijo este sábado que los organizadores de los cuatro Grand Slams siguen buscando la opinión de los deportistas sobre la mejor manera de estructurar un consejo asesor.

"Tenemos una recomendación, y esa recomendación preferiríamos compartirla directamente con ese grupo de jugadores", señaló.

El directivo agregó que hasta ahora unos 10 jugadores respondieron a un correo electrónico que invita a cualquier tenista interesado en participar a presentarse.

"Vamos a incluir a todos esos jugadores en una conversación para definir cuál es la mejor manera de desarrollar la representación, la estructura, el proceso, la cantidad de reuniones", indicó.

"Luego la idea es utilizar eso, quizá lo llamemos un consejo de transición, pero usar ese primer grupo como una forma de diseñar el camino a seguir", añadió.

- "Parte justa" -

Tiley dijo que el último aumento del premio en metálico del US Open "fue impulsado realmente desde dentro de la organización, por la sensación" de que necesitaban "dar a los jugadores una parte justa".

Los campeones de individuales masculino y femenino ganarán 5,5 millones de dólares cada uno este año.

El directivo asumió el cargo en la USTA en julio tras haber supervisado el enorme crecimiento del Abierto de Australia durante dos décadas con Tennis Australia.

"El papel que desempeñé en mi puesto anterior fue el mismo, impulsamos el paquete de compensación para los jugadores en el Abierto de Australia. Lo mismo ha sucedido aquí y seguirá sucediendo en la USTA", apuntó.

Tiley destacó especialmente una contribución de dos millones de dólares a un nuevo Programa de Apoyo al Jugador, que se destinará a iniciativas de bienestar para los deportistas con aportes de ellos mismos.

Los jugadores también reciben "cosas adicionales", incluido vales para servicios de transporte compartido por un valor de 2.500 dólares.

"Verán que el US Open seguirá siendo un torneo muy favorable para los jugadores", aseguró Tiley.

- "El Disneylandia del tenis" -

También prometió que el Abierto de Estados Unidos seguirá siendo un evento amable con los aficionados, pese a las quejas por el aumento vertiginoso de los precios de las entradas para el certamen, que se disputa del domingo al 13 de septiembre en Flushing Meadows, Nueva York.

Según la plataforma de seguimiento de precios TicketData, el ingreso más barato para la primera semana del US Open se vendía esta semana por unos 288 dólares de media.

Esos boletos de acceso a las instalaciones, sin asiento garantizado en ninguna pista, tienen un precio nominal de 65 dólares.

"He aprendido que si quieres entrar al recinto y tienes que pagar sus entradas (con esos precios), es un precio que supone un desafío", reconoció Tiley.

El directivo dijo estar comprometido a ampliar la oferta de la Semana del Aficionado en los días previos al torneo, con acceso gratuito y actividades en el recinto, además de la posibilidad de ver a los jugadores favoritos entrenar.

"Esto se convertirá en el Disneylandia del tenis", dijo Tiley. "Vamos a ofrecer muchas oportunidades para que los jugadores, los niños y los adultos entren y tengan diferentes experiencias".