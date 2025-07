"Estoy en shock", dice Aitana, mejor jugadora de la Eurocopa, tras la derrota

"Estoy en shock, no tengo muchas emociones. Me he vaciado", declaró Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora de la Eurocopa tras la derrota de España en la final de la Eurocopa al caer en los penales (3-1 después de empate 1-1) frente a Inglaterra, este domingo en Basilea.

Aitana lanzó uno de los penales y se topó con la parada de la arquera Hannah Hampton. Minutos después y a pesar de la derrota recibió el trofeo de mejor jugadora de la Eurocopa.

"Es cruel porque era nuestro objetivo y todo se decide en penaltis. Pedir perdón por mi fallo, no lo he podido meter. Dar la enhorabuena al rival", señaló en la televisión española.

"Creo que hemos hecho un buen partido, creo que en juego y en ocasiones hemos sido superiores, pero a veces en el fútbol no es suficiente. Estoy muy jodida ahora mismo, los próximos días lo iré asimilando. A las del Barcelona nos pasó lo mismo con la Champions", añadió, haciendo referencia a la final perdida (1-0) por su equipo en Lisboa contra el Arsenal inglés.

"El fútbol es cruel. Parece que todo es malo ahora mismo, pero creo que a nivel de fútbol somos el equipo que ha desplegado el mejor del torneo", continuó la jugadora.

Aitana empezó la Eurocopa lastrada por una meningitis vírica, saliendo desde el banquillo en los dos primeros partidos, pero tras la fase de grupos se convirtió en la líder del ataque español con el gol decisivo en la prórroga que clasificó.

La número 6 se refirió a la gran expectación que ha generado el torneo.

"Toda la repercusión que ha tenido se valora mucho. Me sabe mal porque no lo hemos podido conseguir. Ganar suma gente. Volveremos, hay un mundial en dos años. En el próximo Europeo volveremos a intentarlo", concluyó.