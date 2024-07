Ester Navarrete, la enfermera que cumplió su sueño olímpico tras la pandemia

Hasta febrero de este año, Ester Navarrete no había competido nunca en maratón. Después de la pandemia y tras ser madre, decidió ir a por sueño de ser olímpica, se tomó una pausa como enfermera y consiguió clasificarse para estos Juegos de París.

"El año 2021 fue muy especial para mí. Fui madre y recuerdo que vimos los Juegos Olímpicos de Tokio desde casa, toda la familia, por televisión. Entonces mi hijo tenía solo cinco meses", cuenta la atleta gallega de 34 años en una entrevista con la AFP.

Navarrete trabajaba de enfermera, aunque pasó gran parte de aquel 2020, en el que el mundo se confinaba y miraba con preocupación las curvas de contagios, cuidándose por su embarazo.

"El principio fue muy duro, íbamos con mucha incertidumbre a trabajar. Al desconocer el alcance y ver que la demanda aumentaba se hizo muy duro", recuerda.

"Pero tuve luego que dejar de ejercer de enfermera por mi embarazo. Fueron momentos duros, pero imagino que fue así para todos", añade.

- De la pista a la carretera -

Siempre había corrido, pero lo había compatibilizado con sus estudios primero y con el trabajo después.

Empezó a destacar de joven consiguieron medallas en ámbito nacional en pruebas de medio fondo, especialmente en 5.000 metros. Desde ahí fue ampliando las distancias. Pasó a 10.000 metros y luego a las pruebas de resistencia en carretera.

Ya con el pequeño Isco y con las rutinas tradicionales regresando después de la pandemia, el atletismo fue ganando todavía más importancia en la nueva vida de Ester, para quien la vida había cambiado no solo por el covid, sino sobre todo por la maternidad.

"Me ha cambiado completamente la vida, pero para bien. Me he centrado en lo que realmente es importante y me ha enseñado a priorizar, sé lo que realmente quiero", afirma.

De correr en su Galicia natal, junto a la playa de Samil o cerca del estadio de Balaídos del Celta de Vigo, a dar el salto a pruebas de mayor envergadura.

"Después en la media maratón de Valencia en octubre de 2023, donde hice la tercera mejor marca española de todos los tiempos, la gente me iba diciendo que podría lograr hacer mínima olímpica", cuenta en su charla con la AFP.

- Bronce europeo -

Pero la media maratón no es una prueba olímpica, con lo que tendría que ser el maratón, los míticos 42,195 km, algo donde Navarrete todavía no tenía experiencia, por lo que la misión podría haberse considerado cuando menos osada.

"Pasada una semana y algo, nos planteamos correr una maratón e intentar hacer la mínima", apunta.

El resto es historia: su primer y hasta ahora único maratón fue en Sevilla y allí logró a la primera el objetivo, proclamándose campeona de España con la segunda mejor marca nacional de la historia (2h24:40) y obteniendo el pase directo a los Juegos Olímpicos de París.

Desde ese febrero, prepararse para París ha sido su obsesión pero sin descuidar la otra gran cita del año, el Europeo del pasado junio en Roma, donde formó parte del grupo español que se colgó la medalla de bronce en la media maratón por equipos.

"Estoy ilusionada con todo lo que conlleva estar en los Juegos Olímpicos. Estar en la Villa Olímpica, el ambiente con los atletas de diferentes deportes, de otros países", admite esta fan de la mítica atleta estadounidense Allyson Felix.

Tendrá además tiempo para paladear la experiencia porque le toca esperar al último día de los Juegos Olímpicos, el domingo 11 de agosto, para competir ya que el maratón femenino será la última prueba del atletismo en París-2024.

Será el segundo maratón de su vida. Seguramente el más inolvidable.