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Este domingo arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor

Este domingo arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor
Este domingo arrancan las semifinales del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor
Redacción Web
11 de abril de 2026

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que este domingo, se dará inicio a la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, Copa Cerveza Atlas, con los enfrentamientos entre Chiriquí ante Panamá Oeste y Bocas del Toro frente a Colón.

De acuerdo con la entidad, ambas llaves arrancarán el domingo 12 de abril desde las 7:00 p.m., con partidos programados también para el lunes en los mismos escenarios y horario.

Posteriormente, tras el descanso del martes, las series se reanudarán el miércoles 15, cuando Colón reciba a Bocas del Toro y Panamá Oeste sea anfitrión de Chiriquí. Los juegos 4 y 5 se disputarán en esas mismas sedes los días jueves y viernes.

Además, en caso de ser necesario, los juegos 6 y 7 se jugarán el 19 y 20 de abril en las ciudades de David y Changuinola, respectivamente.

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