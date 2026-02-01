Estadounidenses Hocker y Tinch dominan los Millrose Games de atletismo

El atleta estadounidense Cole Hocker, vigente campeón olímpico de los 1.500 metros, y su compatriota Cordell Tinch ganaron el domingo en la reunión de pista cubierta Millrose Games, en Nueva York.

Hocker, que también es el actual monarca mundial de los 5.000m, se impuso en la prueba de las dos millas con un tiempo de ocho minutos y 7.31 segundos, superando por 0.37s a su rival británico Josh Kerr.

"Esto estuvo lleno de pesos pesados, tipos que pueden alargarlo pero que tienen ese remate al final", manifestó Hocker, protagonista de una de las grandes sorpresas de los Juegos de París 2024 al batir al propio Kerr y al noruego Jakob Ingebrigtsen en los 1.500m, con récord olímpico incluido.

De su lado Tinch, campeón mundial de los 110m vallas el año pasado en Tokio, ganó en los 60m vallas con una marca de 7.52 segundos.

En otras pruebas, la promesa estadounidense Cooper Lutkenhaus, de 17 años, ganó los 600m masculinos con una marca de 1:14.15 minutos, la mejor de la temporada a nivel mundial.