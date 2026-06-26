España-Uruguay a cara de perro en Guadalajara; Mbappé vs Haaland por el primer puesto

Con 19 de los 32 equipos ya clasificados para los cruces, el España-Uruguay de este viernes resultará decisivo, sobre todo para los sudamericanos, mientras que en el Francia-Noruega se vivirá un duelo de pistoleros entre Kylian Mbappé y Erling Haaland con la primera plaza del grupo en juego.

En la víspera, los seleccionadores se dedicaron a lanzarse alabanzas mutuas, pero sobre el césped de Guadalaja (México, 00h00 GMT del sábado) no habrá regalos, puesto que España se juega la primera plaza (y evitar a Argentina en 16avos) y Uruguay la clasificación.

Luis de la Fuente se definió como un "admirador" de Marcelo Bielsa. "He aprendido mucho de él, es realmente un entrenador muy innovador", dijo del argentino.

El DT de la Celeste, muy criticado en Uruguay, definió el juego de España de "exquisito" y reconoció que De la Fuente ha logrado "un fútbol mucho más bonito" que el del combinado uruguayo en el tiempo que él lleva al frente.

- "Habrá pleitos" con Yamal -

La Roja estará liderada por Lamine Yamal, a quien los defensas charrúas vigilarán de cerca. "Habrá pleitos", declaró Bielsa en toda una declaración de intenciones.

Este Grupo H no está ni mucho menos cerrado. Es más, los cuatro equipos llegan a la última jornada con posibilidades: España lidera la llave con 4 puntos y tiene la clasificación casi asegurada, como uno de los mejores terceros como mal menor.

Sin embargo, los otros tres equipos necesitan la victoria: Uruguay con 2 puntos, empatado con Cabo Verde, que está muy cerca de lograr superar la primera fase en su primera participación mundialista, le basta con ganar a Arabia Saudita (1 punto), quien a su vez tendría muchas opciones de seguir si gana a los africanos.

Antes se resolverá el Grupo I. En Boston (19H00 GMT) se medirán por el primer puesto Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, Mbappé contra Haaland. Ambos han marcado sendos dobletes en sus dos primeros partidos y están a la caza de Lionel Messi (5 tantos) en la pugna por la Bota de Oro.

- Deschamps ausente en Boston -

En este partido no estará el seleccionador francés Didier Dechamps, regresado a su país tras el fallecimiento de su madre, por lo que los Bleus querrán dedicarle el triunfo a su técnico.

Si Francia no pierde, se asegurará jugar contra un tercero y no tener que hacer un gran desplazamiento, mientras que el segundo del grupo tendrá que viajar a Dallas para medirse a Costa de Marfil el próximo martes.

Senegal e Irak se medirán a la misma hora y ni siquiera la victoria les garantiza la continuidad, ya que podrán sumar como mucho tres puntos.

La jornada acabará con el Grupo G, en el que la favorita Bélgica (2 puntos) necesita vencer a Nueva Zelanda (1) tras sus decepcionantes dos primeros, que acabaron con sendos empates.

- Apoyo al colectivo LGBTI+ -

En otro partido Egipto (4 puntos) necesita la victoria para asegurar la primera plaza, aunque tiene la clasificación casi asegurada incluso con una derrota frente a Irán (2 puntos), que también tiene opciones.

El destino ha querido que este partido se dispute en Seattle en plana "Semana del Orgullo", por lo que la ciudad había incluido actos de apoyo al colectivo LGBTI+, pese a que los dos países en liza prohíben las relaciones homosexuales.

Si bien en su momento las federaciones de ambos países anunciaron que quedarían al margen de cualquier celebración, la FIFA recordó: "La Copa del Mundo es un evento inclusivo. Los aficionados de todas las orientaciones sexuales e identidades de género son bienvenidos".

"Mensajes en favor de los derechos humanos, como las banderas arcoíris entre otros símbolos que representan una identidad de género, están autorizados por el código de conducta de la FIFA dentro de los estadios", añadió un portavoz de la instancia.