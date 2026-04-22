España se medirá con Alemania, Japón y Mali en el Mundial femenino de básquet

La selección española femenina se enfrentará a Alemania, Japón y Mali en la primera fase del Mundial de básquet 2026, que se disputará en septiembre en Berlín, según deparó el sorteo realizado este martes en la capital alemana.

Las españolas, vigentes subcampeonas de Europa y que se perdieron la anterior cita mundialista, tendrán en las anfitrionas a su rival más fuerte en la fase de grupos.

Las primeras en cada uno de los cuatro grupos se clasifican directamente a cuartos de final, mientras que los segundos y terceros disputarán un repechaje de acceso a cuartos de final.

El Mundial 2026 femenino de básquet tendrá lugar del 4 al 13 de septiembre en dos recintos en Berlín: la Max-Schmelling Halle (9.000 localidades) y el Berlin Arena (14.000 localidades).

. Composición de los grupos

Grupo A: Japón, España, Alemania, Mali

Grupo B: Hungría, Corea del Sur, Nigeria, Francia

Grupo C: Bélgica, Australia, Puerto Rico, Turquía

Grupo D: Estados Unidos, República Checa, Italia, China