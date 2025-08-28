España se estrella 83-69 ante Georgia en su inicio en el Eurobasket

España, defensora del título conquistado hace tres años en Berlín, empezó mal en el campeonato de Europa de baloncesto (Eurobasket), con una derrota 83-69 ante Georgia en su primer partido del grupo C este jueves en Limassol (Chipre).

El equipo caucásico había llegado con el cartel de víctima, después de perder los seis partidos de preparación para este evento, pero terminó dando la sorpresa en un juego en que estuvo liderado por Alexander Mamukelashvili, que firmó 19 puntos.

"No hemos salido a jugar con la dureza que requería un partido así. Hemos cometido errores que no debíamos cometer, pero no queda otra que recomponernos", declaró el pivote Willy Hernangómez a la televisión española Teledeporte.

El seleccionador de España, Sergio Scariolo, que se despide en este torneo para unirse al Real Madrid, llevaba días rebajando las expectativas de su selección de cara a este certamen y lo ocurrido en la cancha del Spyros Kyprianou Arena le terminó dando la razón.

España queda herida en un grupo de seis equipos donde Grecia e Italia son los combinados más fuertes y en el que Bosnia-Herzegovina será, el sábado, el siguiente examen.

Los griegos, liderados por Giannis Antetokounmpo (31 puntos), arrancaron con victoria 75-66 sobre los italianos.

Los españoles han estado en el podio en las siete últimas ediciones del Eurobasket (cuatro títulos, un subcampeonato, dos terceros puestos), pero en esta ocasión la renovación generacional de su plantel les hace partir de entrada desde un segundo plano.

En el resto de partidos de este jueves, en la primera jornada de la fase de grupos, destacó la derrota de la Eslovenia de Luka Doncic por 105-95 ante Polonia en Katowice.

Doncic fue el máximo anotador del encuentro con 34 puntos pero no fue suficiente para conducir a su equipo al triunfo.

Francia, con un plantel rejuvenecido respecto al que le permitió ser plata olímpica el año pasado, empezó el torneo con triunfo 92-64 ante Bélgica.