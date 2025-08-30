España reacciona en el Eurobasket, la Eslovenia de Doncic vuelve a perder

Después del revés inicial ante Georgia, la defensora del título España reaccionó este sábado con una victoria cómoda (86-67) sobre Bosnia-Herzegovina en la segunda jornada de la fase de grupos, donde la Eslovenia de Luka Doncic se complicó al perder de nuevo.

El resbalón ante los georgianos obligaba a los españoles a no fallar en esta ocasión y Bosnia parecía el adversario perfecto para curar las heridas, como así se confirmó.

El equipo de Sergio Scariolo llevó la iniciativa en todo momento y el partido en Limassol (Chipre) terminó siendo un trámite, en el que Santi Aldama fue el máximo anotador de la Roja, con 19 puntos.

España tiene una gran ocasión para seguir recuperando confianza el domingo, cuando se verá con la anfitriona Chipre.

Para las dos últimas jornadas le quedan los dos adversarios más fuertes de la llave, Italia (2 de septiembre) y la Grecia de Giannis Antetokounmpo (4 de septiembre), que ganaron este sábado sus respectivos duelos ante Georgia (78-62) y Chipre (96-69).

Los helenos son líderes en solitario de ese grupo C, con dos triunfos en dos partidos.

Entre los grandes nombres, Luka Doncic está en una situación delicada después de la segunda derrota de Eslovenia, esta vez por 103-95 ante la subcampeona olímpica Francia en el grupo D.

Después de la derrota ante los polacos el jueves en la primera fecha, este nuevo revés deja a Eslovenia, campeona continental en 2017, y a su estrella, jugador de los Lakers, en una situación difícil.

Doncic hizo en cualquier caso un partido espectacular, con 39 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias, acercándose a su recordada actuación ante Francia en el Eurobasket de 2022, cuando firmó 47 puntos.

Pero ni eso fue suficiente para guiar a los suyos a la victoria ante una Francia en la que Sylvain Francisco fue el líder anotador, con 32 puntos, lo que le permitió batir su récord personal en un partido con los Bleus.

Eslovenia todavía tiene margen para reaccionar, ya que le quedan tres jornadas por disputar y acceden a octavos de final los cuatro primeros de cada grupo de seis equipos.

En el resto de partidos no hubo sobresaltos y tanto Serbia, favorita del torneo, como la campeona mundial Alemania se clasificaron a octavos tras registrar su tercer triunfo en tres partidos, contra Letonia (84-80) en el grupo A y Lituania (107-88) en el B, respectivamente.

Nikola Jovic deslumbró con los serbios una vez más, con 39 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias.

-- Resultados del sábado en la fase de grupos del Eurobasket masculino:

- Grupo A (en Riga):

Turquía - Portugal 95 - 54

Letonia - Serbia 80 - 84

República Checa - Estonia 75 - 89

Clasificación: J G P pf pc

1. Turquía 3 3 0 280 205

2. Serbia 3 3 0 262 213

3. Letonia 3 1 2 225 247

4. Estonia 3 1 2 223 245

5. Portugal 3 1 2 185 225

6. República Checa 3 0 3 203 243

- Grupo B (en Tampere, FIN):

Montenegro - Finlandia 65 - 85

Gran Bretaña - Suecia 59 - 78

Lituania - Alemania 88 - 107

Clasificación: J G P pf pc

1. Alemania 3 3 0 318 247

2. Finlandia 3 3 0 287 234

3. Lituania 3 2 1 276 244

4. Suecia 3 1 2 251 257

5. Gran Bretaña 3 0 3 208 281

6. Montenegro 3 0 3 208 285

- Grupo C (en Limassol, CYP):

España - Bosnia Herzegovina 86 - 67

Chipre - Grecia 69 - 96

Italia - Georgia 78 - 62

Clasificación: J G P pf pc

1. Grecia 2 2 0 171 135

2. España 2 1 1 155 150

3. Georgia 2 1 1 145 147

4. Italia 2 1 1 144 137

5. Bosnia-Herzegovina 2 1 1 158 150

6. Chipre 2 0 2 133 187

- Grupo D (en Katowice, POL):

Polonia - Israel 66 - 64

Islandia - Bélgica 64 - 71

Francia - Eslovenia 103 - 95

Clasificación: J G P pf pc

1. Francia 2 2 0 195 159

2. Polonia 2 2 0 171 159

3. Israel 2 1 1 147 137

4. Bélgica 2 1 1 135 156

5. Eslovenia 2 0 2 190 208

6. Islandia 2 0 2 135 154

NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasifican a los octavos de final.