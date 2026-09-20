España, Gran Bretaña y Alemania a las Finales de la Copa Davis

España derrotó a Chile este domingo y se quedó con el último boleto para las Finales de la Copa Davis, una instancia a la que se sumaron más temprano Gran Bretaña a costa de Ecuador y Alemania guiada por Alexander Zverev.

Sin su número uno, Carlos Alcaraz, la sangre nueva española se hizo cargo de la clasificación y de mantener viva la aspiración de ganar un título que se escapa desde 2019.

Rafael Jodár, de 20 años y 14° del ranking mundial, y Daniel Mérida, de 21 años, adelantaron la serie el sábado tras superar a Cristian Garín y a Alejandro Tabilo en los juegos individuales sobre la tierra batida de Santiago.

La pareja de dobles conformada por Jaume Munar y Pedro Martínez se encargó de sellar el pase este domingo con un contundente 6-0 y 6-3 en una hora y 17 minutos frente a los locales Tomás Barrios y Alejandro Tabilo.

España, seis veces campeona de la Copa Davis, luchará por la corona junto a la vigente campeona Italia, Gran Bretaña, Alemania, República Checa, Corea del Sur, Austria y Canadá en Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

Los ibéricos fueron la única selección visitante en ganar su serie.

- Gran Bretaña remata a Ecuador -

Más temprano, Gran Bretaña se encargó de esfumar el sueño de Ecuador de disputar por primera vez la ronda definitiva del certamen.

Tras ganar los dos individuales del sábado en la pista dura de Londres, Henry Patten y Neal Skupski remataron el triunfo británico al superar en dos sets a los ecuatorianos Diego Hidalgo y Gonzalo Escobar por 6-3 y 6-4.

Patten, número uno del mundo en dobles, y su compañero Skupski, número tres, lograron un único quiebre de servicio en el primer set para tomar el control frente a sus rivales, ubicados en los puestos 91 y 93 del ranking.

En la segunda manga, la dupla británica se adelantó en el noveno juego, antes de cerrar de inmediato el partido y la eliminatoria.

La victoria permitió que Gran Bretaña juegue unas Finales por primera vez desde 2023.

- Zverev hace lo suyo -

También lograron la victoria en dobles los germanos, para ponerse en ventaja en la eliminatoria frente a Croacia en la cuadra rápida de Halle, Alemania.

Kevin Krawietz y Tim Puetz derrotaron por 7-5 y 6-2 para poner 2-1 por delante a los germanos, dando la posibilidad a su mejor raqueta, Alexander Zverev, de clasificar a su país a las Finales.

"Probablemente fue nuestro mejor partido de dobles en la Copa Davis. Todo salió a la perfección de principio a fin y el ambiente fue fantástico", dijo Krawietz.

Frente a Dino Prizmic (N.103 del mundo), el reciente ganador del US Open y de Roland Garros apenas tuvo problemas para ganar por 6-2 y 6-4.

El triunfo metió a Alemania en las Finales, donde tratará de ganar un título de la Copa Davis que no consigue desde 1993.

- Eliminatorias clasificatorias a las Finales de Copa Davis:

. Austria gana 3-1 a Bélgica CLASIFICADA

. Corea del Sur 3-1 a India CLASIFICADA

. República Checa 3-2 a Estados Unidos CLASIFICADA

. Canadá 3-2 a Francia CLASIFICADA

. Gran Bretaña 4-0 a Ecuador CLASIFICADA

. Alemania 3-1 a Croacia CLASIFICADA

. Chile 0-3 España CLASIFICADA