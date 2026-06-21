España gana 4-0 a Arabia Saudita con el primer gol de Lamine en un Mundial

Abrió la lata Lamine Yamal con su esperado primer gol en un Mundial y la cerró Mikel Oyarzabal con un doblete en tres minutos: España se dio un festín ante una decepcionante Arabia Saudita (4-0) este domingo en Atlanta para recuperar el color en el torneo.

Con este triunfo la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos, a la espera del duelo entre Uruguay y Cabo Verde, ambos con un punto como Arabia Saudita, este domingo en Miami.

Después de disputar sus dos primeros duelos en Atlanta, España viajará ahora a Guadalajara para enfrentarse a Uruguay el 26 de junio en la tercera fecha.

En un repleto Estadio Atlanta, con 68.239 espectadores, la Roja salió en tromba. Lamine (10’), Oyarzabal (21’ y 23’) y Hassan Altambakti (49’), en propia puerta al intentar despejar una volea de Marc Cucurella, dejaron su firma en la hoja del partido.

Alineaciones:

España: Unai Simón - Pedro Antonio Porro Sauceda, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella - Lamine Yamal (Yéremi Pino 46), Pedri (Fabián Ruiz 71) - Daniel Olmo (Mikel Merino 62), Rodrigo Hernández (cap), Alex Baena (Nico Williams 62) - Mikel Oyarzabal (Ferran Torres 46). DT: Luis de la Fuente.

Arabia Saudita: Mohammed Al-Owais - Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Alamri (Alaa Hejji 60), Moteb Al-Harbi - Ali Alawjami, Nasser Al-Dawsari (Khalid Al Ghannam 90), Abdullah Alkhaibari (Mohamed Kanno 46), Salem Al-Dawsari - Firas Al-Buraikan (cap) (Mohammed Waheeb S Abu Alshamat 61), Musab Fahz Aljuwayr (Abdullah Al-Hamdan 46). DT: Giorgos Donis.