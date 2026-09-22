España contra Austria en cuartos de final de la Copa Davis de tenis

España, vigente finalista de la Copa Davis, debutará frente a Austria en las Finales del torneo de selecciones de tenis que se disputará en Bolonia del 24 al 29 de noviembre, según el sorteo celebrado este martes.

El actual campeón, Italia, jugará frente a Corea del Sur, que por primera vez disputará unos cuartos de final. Finalistas en la última edición, Italia y España son cabezas de serie, lo que auguraba un sorteo más benévolo.

En caso de superar a los austríacos, España se medirá en semifinales al vencedor del Gran Bretaña-Alemania, mientras que Italia chocaría con el ganador del República Checa-Canadá.

Los capitanes de las ocho selecciones clasificadas para las Finales revelarán el 27 de octubre los cuatro o cinco jugadores que convocan para la fase decisiva del torneo.

Una de las dudas por resolver es si estarán presentes en Bolonia las dos grandes estrellas del tenia actual, el italiano Jannik Sinner (N.1 del mundo) y el español Carlos Alcaraz (N.3).

Ambos disputaron las Finales en 2024, pero renunciaron el año pasado, el italiano para evitar sobrecargar el calendario y el español por una lesión.

Los dos han tenido esta temporada problemas físicos. Sinner no volvió a jugar desde que ganó el título en Wimbledon (12 de julio) por un problema en la rodilla derecha y Alcaraz regresó recientemente en el US Open tras cuatro meses de baja por una lesión en la muñeca derecha.

Sí se da por segura la presencia del reciente vencedor del US Open, Alexander Zverev (N.2), que el pasado fin de semana lideró a Alemania en su triunfo sobre Croacia para acceder a las finales de la Copa Davis.