España cierra un gran Mundial en sala con bronce en 4x400 m femenino

España se llevó una última alegría en la última prueba del Mundial de atletismo en pista cubierta de Torun (Polonia), donde su relevo femenino 4x400 metros consiguió la medalla de bronce este domingo.

El cuarteto compuesto por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocío Arroyo y Blanca Hervás terminó con un tiempo de 3 minutos, 26 segundos y 4 centésimas, para ocupar el tercer escalón del podio.

El oro fue para Estados Unidos (3:25.81) y la plata para Países Bajos (3:26.00).

El bronce del relevo femenino fue la tercera medalla de España este domingo, después del oro de Mariano García en 1.500 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800 metros.

A ello se suman otros dos metales en este Mundial, las platas logradas por el relevo mixto 4x400 metros y por Quique Llopis (60 m vallas) el sábado, lo que hace un total de cinco podios.

Paula Sevilla y Blanca Hervás, integrantes tanto del relevo femenino como del mixto, acaban el Mundial con dos medallas cada una.

Solo en una edición anterior del Mundial en pista cubierta España tuvo una mayor cantidad de medallas: fue en Birmingham en 2003 y entonces la delegación consiguió seis metales (un oro, cuatro platas y un bronce).

Respecto a las últimas citas la mejoría es muy importante, ya que el año pasado en Nankín (China) España logró tres bronces y hace dos años en Glasgow (Escocia, Reino Unidos) se fue con dos bronces.

La última vez que había terminado el evento con un título fue en Belgrado en 2022, gracias al éxito de Mariano García en 800 metros. El mediofondista murciano ha sido precisamente el encargado de devolver a su país a lo más alto del podio en este evento, ahora en 1.500 metros.