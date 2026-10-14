Espada deja a los Astros y Mattingly sigue con los Phillies

El puertorriqueño Joe Espada no seguirá como mánager de los Astros de Houston, mientras que Don Mattingly firmó un contrato de dos años para dirigir a Filadelfia, anunciaron el miércoles ambos equipos de las Grandes Ligas.

Las dos novenas fueron eliminadas en la ronda inicial de los playoffs de la liga de béisbol de Norteamérica.

Los Astros decidieron no renovar el contrato de Espada, de 51 años, cuyo acuerdo vence a finales de octubre.

El puertorriqueño fue entrenador asistente de Houston de 2018 a 2023, un periodo durante el cual ayudó a los Astros a derrotar a Filadelfia en la Serie Mundial de 2022.

Asumió como mánager en 2024 y tuvo un récord de 256-229 en tres campañas, con dos eliminaciones en la primera ronda de la postemporada.

Su registro de 81-81 esta campaña le dio a los Phillies el título de la división Oeste de la Liga Americana, aunque fue la peor marca con la que se ha llegado a playoffs.

"Agradecemos el arduo trabajo de Joe, su pasión por el juego y su compromiso con los Houston Astros", declaró Jim Crane, dueño y presidente del equipo.

Mattingly, por su parte, logró una marca de 79-55 desde abril y fue recompensado con un contrato hasta la campaña de 2028.

El estadounidense tomó las riendas de los Phillies como mánager interino después de que Rob Thomson fue despedido en abril tras iniciar con récord de 9-19.

Mattingly, de 65 años, alcanzó los playoffs por quinta vez como entrenador esta temporada. Su mayor avance en estas instancias ha sido llegar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional con los Dodgers de Los Ángeles Dodgers en 2013.