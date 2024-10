"Es difícil para todos", dice Alcaraz antes de jugar contra Nadal en Riad

Carlos Alcaraz batió con autoridad a Holger Rune (6-4 y 6-2) este miércoles y se citó el jueves con su compatriota Rafael Nadal, que se retirará el próximo mes, en las semifinales del 'Six Kings Slam', un torneo de exhibición que se disputa en Riad.

"Voy a ir a por todas, 'full power', no me sorprende que él esté entrenando al 100% y sintiendo la bola muy bien, por el jugador que es, la leyenda que es, no importa que se vaya a apartar del tenis pronto", dijo Carlitos.

"Quiero jugar buen tenis, intentaré jugar al mismo nivel que lo estoy haciendo, voy a ir a sin miedo. No sé si es un privilegio jugar contra él una vez más o si va a ser complicado para mí, pero intentaré disfrutar el compartir la pista con él. Es difícil para todos. Le he visto en el hotel, he hablado un poco con él, además de tenis hemos hablado sobre la vida", explicó el español, de 21 años, ganador de cuatro Grand Slams.

Nadal, de 38, se retirará el próximo mes tras disputar compartiendo equipo español con Alcaraz la 'Final 8' de la Copa Davis, que se disputa en Málaga (19-24 noviembre).

"Desde que empecé a jugar a tenis he visto sus partidos. Crecí viéndolo. Fue mi ídolo y lo sigue siendo", continuó. "Es una persona muy importante en mi vida y una de las razones por las que me convertí en jugador profesional".

Nadal y Alcaraz se han enfrentado tres veces en torneos ATP, con un balance de dos victorias para el veterano. En una exhibición jugada en Las Vegas este año ganó Carlitos.

Ambos participaron en los Juegos de París como pareja de dobles, una dupla que el capitán español de la Davis David Ferrer podría recuperar en Málaga.

En la otra semifinal del 'Six Kings Slam' la otra leyenda del torneo, Novak Djokovic, será desafiado por el actual número 1 Jannik Sinner, que batió sin contemplaciones al ruso Daniil Medvedev (6-0 y 6-3).