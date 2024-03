"Entusiasmado" por regresar a Francia, el prodigio de la natación Marchand mira a los JJ OO

Se espera que sea una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos 2024 dentro de menos de cinco meses: el nadador francés Léon Marchand, que entrena en Estados Unidos desde hace tres años, dice estar "entusiasmado" por la idea de regresar a Francia para preparar los Juegos.

"Tengo 21 años, llego a mi pico en mi deporte y los Juegos son en casa. ¿Qué más puedo pedir?", dice en una entrevista realizada por videollamada con la AFP, RMC y Radio France.

El francés alcanzó una nueva dimensión al batir el récord del mundo de 400 m cuatro estilos de Michael Phelps. Ahora, el cinco veces campeón del mundo sabe que es muy esperado en París y se prepara "mental y físicamente" para la cita olímpica.

P: Desde Estados Unidos, ¿observa lo que ocurre en Francia relacionado con los JJ OO?

R: "Realmente no busco informarme, pero siempre acabo viendo cosas. Estoy tan lejos que es difícil imaginar mi regreso a Francia, lo que pasa en este momento, cómo reacciona la gente. He visto que hay muchos puntos negativos en relación a la organización y también muchos puntos positivos, pero de verdad es muy difícil imaginarlo cuando estás aquí".

P: ¿Es consciente de su estatus como una de las grandes estrellas de los Juegos Olímpicos de París?

R: "Me preparo mental y físicamente para ello. Lo entendí cuando superé el récord de Michael (Phelps). Inmediatamente en mi cabeza me dije 'Bueno, ¡los Juegos de París van a ser diferentes a lo que me había imaginado!', así que me preparo todos los días con mi preparador mental. Nos centramos en la espera y en todo lo que estará a mi alrededor durante esas dos semanas, que serán muy intensas. Es un nuevo desafío, pero sobre todo, una oportunidad. Tengo 21 años, estoy llegando a mi pico de forma en mi deporte y los Juegos son en casa, ¿Qué más puedo pedir? No voy a quejarme, voy a prepararme al máximo y a disfrutar".

P: ¿Ha podido ver imágenes de la villa olímpica y de la Arena de la Defensa, donde tendrán lugar las competiciones?

R: "La villa parece estar muy bien, ya conozco las camas en cartón así que no me sorprendió. A la Arena no he ido nunca pero he visto bastantes imágenes. Sé que habrá una gran pantalla, sé como estará posicionada la piscina en la sala... y mi primo trabajaba en el recinto y estuvo involucrado en el proyecto de la piscina, así que fue divertido, me envió videos. Intento imaginarme las cosas pero estoy tan lejos que no es fácil. Pero está bien, mantendrá un poco de sorpresa y estaré contento de descubrirlo cuando esté allí".

P: ¿Le pone nervioso su regreso a Francia y todo el fervor que habrá a su alrededor?

R: "No, no tengo miedo de todo eso. Estaré contento y feliz de volver a casa, de volver a ver a mi familia y de pasar tiempo con ellos para prepararme. Estoy muy contento de poder volver. Estoy emocionado con la idea de volver a Francia y preparar los Juegos".

P: Ya tuvo una primera prueba de la locura que genera el año pasado, durante los Campeonatos de Francia ¿Va a servirle esa experiencia?

R: "Ahora tengo un poco más de experiencia, así que lo gestionaré mejor. Intentaré ser un poco más abierto en cuanto a encuentros con la gente, firma de autógrafos y compartiré un poco más... el año pasado disfruté pero estaba muy cerrado, con la idea de mantenerme concentrado en la competición, y creo que perdí mucha energía. Se vio al final de la competición, tenía menos energía en las carreras y sonreía menos también. Voy a intentar gestionarlo de manera diferente. Pero es cierto que en los Campeonatos de Francia no es fácil para mí porque ya no es como antes. Antes era un desconocido, hacía mis pequeñas carreras, mis finales y volvía a casa. Ahora ya no es lo mismo".

P: ¿Eso es algo que le gusta?

R: "Prefería antes, cuando era un desconocido, porque a mí lo que me gusta es nadar rápido y divertirme en el agua. Ahora es algo que debo asumir. No me quejo porque es también lo que quería. El año pasado fue sorprendente para mí y este año será mucho mejor. Pero en verdad, ¡Está muy bien! Es en lo que hace falta pensar, ver la sonrisa de la gente, ver que te esperan a la salida de la piscina. Ver que todo el mundo te anima, es algo incluso raro en el deporte. Así que es por eso que tengo ganas de disfrutar todavía más".