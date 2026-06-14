Entre récords y tropiezos: los primeros playoffs de Wembanyama acaban en desilusión

Récords, una conmoción cerebral, un codazo e incluso la final. La primera experiencia de Victor Wembanyama en los playoffs de la NBA ha sido tan intensa como accidentada, y culminó con la derrota este sábado en casa ante los New York Knicks en el duelo que definió el título.

- Un debut de 35 puntos -

Con 35 puntos, Victor Wembanyama tuvo un exitoso debut el 19 de abril en la victoria por 111-98 de los San Antonio Spurs, segundos en la Conferencia Oeste al final de la temporada regular, contra los Portland Trail Blazers.

Ya sea atacando la canasta tras un tiro en suspensión, haciendo clavadas o lanzando de tres puntos, el francés de 22 años ya sumaba 21 puntos al descanso, un hito para cualquier novato en playoffs en 28 años.

La actuación deleitó a los aficionados de los Spurs, que regresan a este nivel de competición por primera vez desde 2019.

- Susto por conmoción cerebral -

En el segundo partido, que su equipo perdió, Wemby sufrió un fuerte golpe en la cabeza y tuvo que ser retirado del juego bajo el protocolo de conmoción cerebral.

Las reglas de la NBA le exigen descansar al menos 48 horas y someterse a un seguimiento neurológico diario, por lo que se perdió el tercer partido, pero regresó cinco días después para el cuarto, donde se aseguró la victoria.

"Nunca tuve miedo", insistió Wembanyama, y no ocultó su enfado por el manejo "decepcionante" de su caso por parte de la NBA, pues, según él, obstaculizó su regreso.

Los Spurs derrotaron a los Trail Blazers 4-1 y avanzaron a la segunda ronda.

- Récord de tapones y 39 puntos contra los Timberwolves -

Los Spurs sufrieron una inesperada derrota el 4 de mayo en casa ante los Minnesota Timberwolves en el primer partido de la serie.

A pesar de un bajo porcentaje de acierto en los tiros, Wembanyama terminó con un triple-doble de 11 puntos, 15 rebotes y 12 tapones, un nuevo récord de la NBA para un partido de playoffs.

El francés se recuperó en el siguiente partido con 39 puntos y 15 rebotes para empatar la serie.

- Expulsado por un codazo violento -

En el cuarto partido, los Wolves empataron la serie 2-2 después de que Wembanyama fuera expulsado por un codazo violento al inicio del encuentro.

Tras un rebote ofensivo, Wemby se vio rodeado por dos oponentes: Jaden McDaniels, quien lo agarró, y Naz Reid.

Al intentar liberarse con el balón, Wembanyama perdió los estribos e hizo un movimiento repentino hacia la derecha, levantando el codo y golpeando con fuerza a Reid en la cabeza.

Los árbitros pitaron una falta flagrante de nivel 2 y lo expulsaron por un gesto "innecesario" y "excesivo".

La NBA decidió no sancionar al francés con mayor severidad por ser su primera falta en tres temporadas.

El francés se redimió con un inicio arrollador dos días después (27 puntos), antes de contribuir a la victoria en el siguiente partido (4-2) con 19 puntos.

- Un partido de locura contra el dos veces MVP -

Entre los tres finalistas al máximo galardón individual, Wembanyama presenció cómo el canadiense Shai Gilgeous-Alexander recibía su segundo premio MVP justo antes del inicio del primer partido de las esperadísimas Finales de la Conferencia Oeste, entre los Spurs y Oklahoma City Thunder, el 18 de mayo.

En un estado de forma excepcional, el francés ofreció la mejor actuación de su joven carrera en la cancha de los campeones defensores, anotando 41 puntos, 24 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones para asegurar la victoria por 122-115 tras dos prórrogas en un partido emocionante.

Ningún jugador había anotado al menos 40 puntos y capturado 20 rebotes en su primera final de conferencia, con la excepción del inconfundible Wilt Chamberlain.

Wemby causó una gran impresión al empatar el partido con un triple al estilo Stephen Curry, a falta de 15 segundos para el final de la primera prórroga, antes de dominar por completo los cinco minutos restantes.

- La hazaña en las Finales -

Frenado por los Thunder en los partidos 3 y 5, con decisiones tácticas que lo mantuvieron alejado de la canasta tanto en ataque como en defensa, Wembanyama disputó su primer séptimo partido en Oklahoma City.

El francés, nombrado MVP de la serie, tuvo una actuación estelar con 22 puntos y 7 rebotes, y contribuyó a una victoria de los Spurs por 111-103 que les aseguró el pase a las Finales contra los New York Knicks.

- La decepción -

Pese a liderar cada partido, a veces por hasta 29 puntos, los Spurs fueron derrotados contundentemente por los Knicks, en una serie 4-1 que alzó a los neoyorquinos con su primer campeonato de la NBA en 53 años.

Bien en defensa, pero no siempre inspirado en la ofensiva, Wembanyama fue neutralizado eficazmente por los Knicks y promedió 26 puntos en la serie, incluido el último partido, donde se fue solo con 19 puntos y prácticamente desapareció en el último cuarto.

En la vereda de enfrente, sucedió todo lo contrario, y Jalen Brunson dio cátedra de calidad para coronarse como MVP de los Knicks.

Aunque lució algo cansado en los últimos partidos, Wembanyama adquirió una valiosa experiencia en las instancias más importantes de la NBA, al que seguramente regresará pronto.