Entre la euforia y el temor a disturbios, París festeja su segunda Orejona

París es de nuevo una fiesta: un año después de las accidentadas celebraciones por la primera Liga de Campeones del PSG, los hinchas del club francés salían a la calle este sábado tras el nuevo éxito de sus ídolos en el gran torneo continental, en medio de un despliegue policial reforzado por temor a disturbios.

Más de 22.000 agentes del orden habían sido desplegados en Francia, incluyendo 8.000 de ellos en París, después de que los actos violentos empañaran los festejos del año pasado.

Entonces se habían desplegado 5.400 policías y gendarmes en París y su aglomeración urbana, en una noche que se saldó con 563 detenciones (491 de ellas en la capital), después de imágenes de saqueo de tiendas y destrozos en puntos emblemáticos como los Campos Elíseos.

Hacia las 20h30 locales (18h30 GMT), la polícía anunciaba haber procedido a 2.216 controles que habían dado pie a 89 multas.

Cuarenta y cinco personas habían sido detenidas y trece de ellas mantenidas en arresto, precisó la prefectura de policía de la capital, que se incautó además de 24 bengalas y un centenar de morteros.

En ese inicio de la noche, una marquesina de autobús había sido destrozada muy cerca de los Campos Elíseos y un policía resultó herido.

También se anunciaron daños en una panadería y un restaurante, lo que vaticina una noche complicada para mantener el orden en la ciudad.

Desde Budapest, el capitán del PSG, el brasileño Marquinhos, ya pedía a los aficionados en sus primeras declaraciones a la televisión Canal+ que celebraran el título "con moderación".

- Pantallas gigantes -

Pero más allá de estos disturbios aislados, el ambiente en las calles era el propio de un festejo deportivo de primer orden, con coches sonando el claxon, celebraciones en bares y restaurantes y un ambiente de alegría generalizado, en una noche de altas temperaturas, más propia del verano que de la primavera francesa.

El partido fue seguido por televisión en toda la ciudad, pero el estadio Parque de los Príncipes se había habilitado como el templo de reunión de los aficionados, con seis pantallas gigantes para seguir el partido.

Nada más acabar el partido, los cánticos se sucedían: "¡Campeones de Europa!", "¡Esto es París!", "¡Luis Enrique, Luis Enrique!", mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de la capital francesa por esa victoria, conseguida a 1.500 kiómetros de distancia.

"Hemos venido desde lejos y solo pensábamos en la victoria. El PSG es el club de referencia de Francia, así que vamos a festejarlo, ¡va a ser una gran noche!", decía Riad, de 26 años y teñido de rubio, después de haber viajado desde Charleville-Mèzieres (norte de Francia, junto a la frontera belga) para vivir el partido en el Parque.

- "Una nueva estrella brilla en París" -

Marc y Baptiste, de 28 años, ya vivieron la final del año pasado con las pantallas en el estadio y quisieron repetir porque "el ambiente es una locura, el fervor es increíble, ¡parece que estás allí!".

"Luis Enrique nos ha hecho llegar a una nueva dimensión. Hemos dado las llaves del camión a la persona adecuada", celebra Baptiste.

El nuevo alcalde de París, Emmanuel Grégoire, celebraba también en las gradas, acompañado de 500 niños de las escuelas de fútbol de la ciudad.

Después del final del partido, la fiesta se trasladaba también a otros lugares emblemáticos.

Miles de hinchas se dirigían con sus camisetas del PSG hacia los Campos Elíseos, donde sobre las 20h30 GMT se congregaban ya 20.000 personas, según la policía, y a la Plaza de la República.

Nada más terminar el partido, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, felicitaba al club en la red social X: "¡Una nueva estrella brilla en París! Bravo al PSG, que hace soñar a toda Europa. Francia está orgullosa".