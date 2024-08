"En la carrera lamentaba haber corrido" antes del maratón, admite Hassan

"En la carrera lamentaba haber corrido" antes del maratón, admitió la neerlandesa Sifan Hassan, que logró el monumental logro de imponerse en los míticos 42,195 km, este domingo, después de haber sido medallista de bronce en los 5.000 y 10.000 metros de estos Juegos Olímpicos de París.

A su paso por la zona mixta tras la meta en la explanada de los Inválidos, Hassan admitió que no había forzado en las pruebas en pista porque tenía miedo a no responder entonces físicamente en este maratón.

Pregunta: ¿Con qué sensación se queda después del oro del maratón tras los bronces en 5.000 y 10.000 metros en estos Juegos Olímpicos?

Respuesta: "No tengo palabras. En la carrera [del maratón de este domingo] iba lamentando haber corrido los 5.000 y los 10 metros. Me iba diciendo que si no lo hubiera hecho estaría súper bien hoy. Pero he conseguido ser campeona olímpica del maratón, ¿qué puedo decir? Son muchas emociones. Cada carrera fue un reto. Ahora estoy contenta de no haber forzado demasiado en las pruebas en pista. Tenía miedo del maratón".

P: ¿Qué representa para usted proclamarse campeona olímpica en el maratón?

R: "Tengo la sensación de estar soñando. El maratón es algo diferente. Cuando haces 42 kilómetros en poco más de 2 horas y 20 minutos, cada zancada termina siendo dolorosa. Cuando terminé la carrera fue una liberación. Fue increíble. Nunca había vivido algo así. Incluso los otros maratones que disputé no tienen nada que ver con esto. No podía ni pararme a celebrarlo. Tenía vértigos, quería tumbarme. Entonces pensé: ¡Soy campeona olímpica del maratón!, ¿cómo es esto posible?".

P: ¿Cómo vivió la carrera?

R: "Nunca he estado tan concentrada en toda mi vida. Durante dos horas estaba concentrada en cada zancada. De principio a fin fue muy difícil. En cada momento me repetía que por qué lo había hecho [encadenar los 5.000, los 10.000 y el maratón]. En el kilómetro 20 comencé a estar ya muy bien. Ahí supe que quería el oro. Pero todas las demás estaban frescas, me preguntaba siempre cuándo iban a venirse abajo".

P: ¿Cómo fue el esprint final del último kilómetro?

R: "Al final me dije a mí misma que era como un esprint de 100 metros. ¡Vamos, Sifan! ¡Solo un poco más! ¡Siéntete velocista!".