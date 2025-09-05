En Italia, la desilusión reina entre los tifosi de Hamilton y Ferrari

"Todos esperábamos que conquistase su octavo título con Ferrari": aglutinadora de las esperanzas de toda una nación detrás de la Scuderia, la llegada del séptuple campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton al inicio de la temporada dio paso a la desilusión de los tifosi, que esperan aún un primer triunfo este año.

En el conocido como 'Templo de la Velocidad' de Monza, donde los pilotos pasan el 80% del tiempo con el motor a pleno rendimiento, las banderas y las camisetas de Ferrari tiñen de rojo los alrededores del legendario circuito italiano.

Porque en Monza, epicentro de la F1, Ferrari es una religión.

Si ya pudo comprobar un avance de ese fervor en terreno de la Scuderia, el pasado mes de mayo durante el GP de Emilia-Romaña, Hamilton vuelve a constatar la pasión que despierta Ferrari entre los tifosi italianos.

"Vuelvo a pensar en cuando yo era chico y miraba a Michael (Schumacher) ganando aquí con Ferrari", confesaba este jueves. "Ahora voy a vivir esa experiencia y ser aclamado por los tifosi".

El británico hizo una promesa: "Voy a dar todo lo que tengo este fin de semana para lograr el mejor resultado posible".

- "Recuperar su chispa" -

Pero por el momento, 'Sir Lewis' no termina de convencer. Su mejor posición en 15 Grandes Premios esta temporada es una cuarta plaza, además de una victoria en marzo en la carrera esprint en China.

En la general del Mundial está a 42 puntos de su compañero monegasco Charles Leclerc, al que sólo ha superado en dos ocasiones en Grandes Premios, y a 200 del líder del Mundial, Oscar Piastri. Y ninguno de los dos ha ganado un GP este año.

"Hamilton no ha rendido todo lo bien que esperábamos a su llegada", declaró a la AFP Luca Spagnoli, un aficionado presente en Monza.

"Todos pensábamos que estaría delante de Leclerc, pero ocurrió lo contrario", cuenta este joven de 19 años, "decepcionado" con el británico.

"Siempre fui aficionado de Hamilton, todos esperábamos que a su llegada conquistaría su octavo título mundial con Ferrari, eso hubiera sido realmente romántico", lamenta.

En Hungría a comienzos de agosto, los tifosi asistieron incluso a una rara crisis de confianza de su nueva incorporación: "Soy completamente inútil, el equipo (...) debería probablemente cambiar de piloto", lanzó después de haber fallado en la sesión clasificatoria.

"Espero que el hecho de estar en Monza le permita reencontrar su chispa", expresa Anna Rinadi, otra aficionada de la marca del 'Cavallino Rampante'.

¿Qué espera de su campeón este fin de semana? "Que termina la carrera", bromea.

Hamilton será penalizado con cinco posiciones en la parrilla de salida el domingo por haber infringido el reglamento sobre la velocidad con bandera amarilla en el GP de Países Bajos, carrera que abandonó tras una salida de pista el pasado domingo.

- 'El coche no es bueno' -

Desde la zona de aficionados, un grupo de cinco personas se protege del sol, a unas horas de ver a su ídolo rodando sobre el asfalto en un monoplaza rojo.

Entre ellos, Massimo Pilotto, de 50 años, lamenta que "la F1 se haya convertido en un deporte de imagen. Somos aficionados, apoyamos a Charles y a Lewis porque es nuestra historia".

"Pero él (Hamilton) no está necesariamente cómodo luego de 12 años pasados en Mercedes, los coches que pilotaba allí estaban construidos según normas muy diferentes", explica este aficionado llegado de la región del Piamonte que preside uno de los numerosos clubes de Ferrari.

"Está claro que el coche no es bueno", opina su compañero Antonio Muzio.

El septuagenario, cuyo primer GP se remonta a los años 70, recuerda que su equipo "no ha ganado ningún título desde hace 17 años. McLaren ha construido un coche ganador en tres años, mientras que Ferrari fabrica monoplazas perdedores desde hace 17 años".

Aunque las esperanzas de títulos son casi nulas este temporada para Ferrari, los tifosi confían en ver a su Scuderia regresando a lo más alto en 2026. Para entonces, la F1 inaugurará una nueva reglamentación técnica que puede servir como nuevo reparto de cartas entre los equipos.