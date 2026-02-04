Emma Finucane, reina europea de la velocidad en ciclismo en pista

Emma Finucane conquistó la medalla de oro en la prueba de velocidad de los Campeonatos de Europa de ciclismo en pista este martes en Konya, en Turquía.

La británica de 23 años dominó la prueba reina del ciclismo en pista después de haber establecido un nuevo récord del mundo de los 200 metros lanzados en la sesión clasificatoria del lunes (9 segundos 759 milésimas).

En la final, Finucane no dio opción a su compatriota Sophie Capewell, a la que se impuso dos mangas a cero.

El Europeo prosigue el jueves con las semifinales y la final de la prueba de velocidad masculina, para la que el gran favorito es el neerlandés Harrie Lavreysen, doble campeón olímpico y siete veces campeón del mundo de la especialidad.